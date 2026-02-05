ミラノ・コルティナ冬季オリンピック™の開幕まであと1日と迫る中、アイスホッケーの施設の一部が未完成のまま、競技が開始されることになりました。

6日に開幕する冬季オリンピック。アイスホッケー会場では建設が遅れていて、競技場と観客席は工事が間に合いましたが、隣接する5階建ての駐車場は未完成で、観客を駅からバスで輸送することになりました。

他にもこんな問題が…

記者

「競技開始直前の会場なんですが、プロリーグのNHLの競技場と比べて、縦の長さが少し短いと物議を醸しています」

地元メディアなどによりますと、競技場は国際基準で設計されていて、アメリカやカナダで人気のNHLの基準より縦がおよそ1メートル短く、横幅は10センチほど長いということです。

アメリカなどで批判の声が上がったといいますが…

観戦予定の人

「いつもと違う規格で、それはそれで面白いと思います。より速い試合になるのか、それとも得点が多くなるのか」

「技巧的なプレーが増え、ややゆっくりしそうで、試合がいつもとどう違うか楽しみです」

アイスホッケーは、開幕前の5日から競技が始まります。