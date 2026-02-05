【経済指標】

【米国】

＊ADP雇用統計（1月）22:15

結果 2.2万人

予想 4.5万人 前回 3.7万人（4.1万人から修正）



＊米非製造業PMI（1月確報）23:45

結果 52.7

予想 52.5 速報 52.5



＊米コンポジッPMI（1月確報）23:45

結果 53.0

予想 52.9 速報 52.8



＊ISM非製造業景気指数（1月）0:00

結果 53.8

予想 53.5 前回 53.8



＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）0：30

原油 -345.5万（4億2030万）

ガソリン ＋68.5万（2億5790万）

留出油 -555.3万（1億2737万）

（クッシング地区）

原油 -74.3万（2404万）

＊（）は在庫総量



【発言・ニュース】

＊トランプ大統領

・利下げにほとんど疑いはない。

・次期ＦＲＢ議長に指名のウォーシュ氏も利下げを望んでいる。

・利上げ志向であれば指名しなかった。

・イランの最高指導者は非常に心配すべきだ。

・ご存じの通り、彼らはわれわれと交渉している。



＊トランプ大統領

・習主席と貿易、軍事、台湾について話した。

・４月に訪中するつもりだ。



＊米財務省

四半期定例入札

10日：3年債 580億ドル

11日：10年債 420億ドル

12日：30年債 250億ドル

計1250億ドル



＊ベッセント財務長官

・常に強いドル政策を支持する。

・金融政策ではＦＲＢは独立すべき。

・ＦＲＢの二大責務は極めて微妙なバランス。

・ＦＲＢの独立性を信じるが、説明責任も必要。

・インフレが国を荒廃させた時、ＦＲＢは国民の信頼を失った。



＊習近平国家主席

・トランプ大統領と協力する意思を示す。

・台湾分離を決して許容しないと表明

・台湾への武器売却を慎重に扱うよう要請。

外部サイト