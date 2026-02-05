【経済指標】
【米国】
＊ADP雇用統計（1月）22:15
結果　2.2万人
予想　4.5万人　前回　3.7万人（4.1万人から修正）

＊米非製造業PMI（1月確報）23:45
結果　52.7
予想　52.5　速報　52.5

＊米コンポジッPMI（1月確報）23:45
結果　53.0
予想　52.9　速報　52.8

＊ISM非製造業景気指数（1月）0:00
結果　53.8
予想　53.5　前回　53.8

＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）0：30
原油　-345.5万（4億2030万）
ガソリン　＋68.5万（2億5790万）
留出油 　-555.3万（1億2737万）
（クッシング地区）
原油　-74.3万（2404万）
＊（）は在庫総量

【発言・ニュース】
＊トランプ大統領
・利下げにほとんど疑いはない。
・次期ＦＲＢ議長に指名のウォーシュ氏も利下げを望んでいる。
・利上げ志向であれば指名しなかった。
・イランの最高指導者は非常に心配すべきだ。
・ご存じの通り、彼らはわれわれと交渉している。

＊トランプ大統領
・習主席と貿易、軍事、台湾について話した。
・４月に訪中するつもりだ。

＊米財務省
四半期定例入札
10日：3年債　580億ドル
11日：10年債　420億ドル
12日：30年債　250億ドル
計1250億ドル

＊ベッセント財務長官
・常に強いドル政策を支持する。
・金融政策ではＦＲＢは独立すべき。
・ＦＲＢの二大責務は極めて微妙なバランス。
・ＦＲＢの独立性を信じるが、説明責任も必要。
・インフレが国を荒廃させた時、ＦＲＢは国民の信頼を失った。

＊習近平国家主席
・トランプ大統領と協力する意思を示す。
・台湾分離を決して許容しないと表明
・台湾への武器売却を慎重に扱うよう要請。