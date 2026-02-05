国際的に権威のある高松宮殿下記念世界文化賞の受賞者で、“芸能”分野の人間国宝（重要無形文化財保持者）・坂東玉三郎さん（75）。彼をモデルにしたとされる映画「国宝」がメガヒットを続けている。映画では、高松宮さま（1987年没）が初代総裁を務め、現在は秋篠宮家の次女・佳子さまが4代目総裁をされている日本工芸会が保護活動を担う、“工芸”分野の人間国宝らによる美術作品が舞台を彩る歌舞伎の世界で、若き歌舞伎役者が人間国宝へと駆け上がってゆく人間ドラマを描いている。大ヒットしただけでなく、日米のアカデミー賞にノミネート入りも果たしたのを機に、日本を代表する伝統芸術と皇室の関係を紐解いてみたい。

アニメ全盛の時代だが

芸の世界に青春をささげた若い歌舞伎俳優2人の人間模様を描いた同作では、渡辺謙さん（66）演じる上方歌舞伎の名跡の実子に横浜流星さん（29）、数奇な境遇に生まれながらも恵まれた才能によって名跡後継の座をつかみ、人間国宝への道を駆け上がる兄弟弟子の主役に吉沢亮さん（32）を起用。昨年6月の公開から次々と記録を塗り替え、同11月24日には、邦画実写作品の興行収入の記録を22年ぶりに更新した。アニメ全盛にある日本映画界にあって、邦画全体でも既に歴代第8位につけている。

また、3月に発表される米アカデミー賞の「メイクアップ＆ヘアスタイリング部門」にもノミネートされており、日本アカデミー賞では13部門17賞で優秀賞を獲得している。「親ガチャに当たったイケメンと外れたイケメンの逆転ムービー」などと捉える若い世代にも響き、勢いは衰えていない。

映画の映像美を際立たせていると賞されるのが、日本の伝統的な美術工芸品やアートクラフトの数々と言われる。主人公を歌舞伎の世界に惹き込むきっかけとなり、「最高のクライマックス」と絶賛を浴びている長唄舞踊「鷺娘」。このシーンに彩りを添えた染帯は、数々の人間国宝を輩出している伝統工芸の東京友禅だ。

武家政権下の江戸時代に始まった歌舞伎は、そもそもは朝廷文化ではなく庶民のための舞台芸術だったが、明治維新後、欧米各国との不平等条約撤廃に向けて欧化政策が強力に進められる中で、明治天皇による天覧歌舞伎が行われるようになるなど、日本のオペラとして「歌舞伎こそが国を代表する舞台芸術である」と位置付けられた歴史的背景がある。

「国宝」の中で、主人公に大きな影響を与えた田中泯さん演じる架空の人間国宝、そのモデルとなった6代目中村歌右衛門さん（2001年没）が看板俳優として臨んだ、昭和天皇と香淳皇后の天覧歌舞伎（1953年）は、一般の観客と同じ歌舞伎座で初めて天皇が観劇したものだった。

佳子さまが4代目総裁

老朽化の影響で、57年の歴史に幕を閉じた国立劇場に天皇皇后両陛下が最後に足を運ばれたのは2023年だった。閉館6日前の10月23日午前11時半過ぎ、皇居・御所の半蔵門からほど近い同劇場に到着し、関係者と笑顔で挨拶を交わした後、2階の客席に到着されると劇場との別れを惜しむ客席の人々から大きな拍手で迎えられていた。この日は歌舞伎の「さよなら公演」をご観賞になっている。

日本工芸会は1955年に発足した。工芸分野の人間国宝を中心に、伝統工芸作家や技術者らで組織し、正会員は1200人に上っているほか、日本伝統工芸展を年1回、毎年開催している。一方、歌舞伎自体も1965年に芸能分野の国宝（重要無形文化財）に認定された。同工芸会の総裁は、昭和天皇の弟に当たる初代の高松宮さまから桂宮さま（2014年没）がポストを継承。2016年から21年までは秋篠宮家の長女・小室眞子さんが3代目を務め、眞子さんの結婚を受けて、佳子さまが22年に総裁となった。

また、会長を務める壬生基博さんは、終戦後に皇室を離れた旧東久邇宮家の盛厚さんと上皇陛下の姉・成子さん夫妻の次男。秋篠宮さまが総裁をされている、山階鳥類研究所の理事長も兼務している。佳子さまは昨年10月9日、京都市左京区にあるパナソニックホールディングスの迎賓施設「松下真々庵」を訪れ、友禅の人間国宝・森口邦彦さん本人から着物の模様や染めの技法について説明を受け、「ダイナミックで迫力あるデザインだと思いました」と笑顔で話されている。

翌10日には同市下京区の京都高島屋で開かれた、第72回「日本伝統工芸展」京都展（日本工芸会主催）をご鑑賞。いずれも大津市を拠点に活動する人間国宝で、木工芸作家の宮本貞治さんと陶芸家の神農巌さんから、自身の作品について説明を受けられていた。

実は佳子さまは、歌舞伎そのものにもご関心が極めて高いことで知られる。2017年9月から翌18年6月まで英国のリーズ大学にご留学した際、芸術・人文・文化学部パフォーマンス文化産業学科で舞台芸術を学ばれたからだ。ロンドンから電車で3時間程の距離にあるイギリス中部のリーズには、大学公認の劇場施設もあり、演劇など舞台芸術に関する実践的なカリキュラムが用意されていた。

坂東玉三郎がモデル？

イギリスでは2010年6月、サドラーズ・ウェルズ劇場で市川海老蔵（現在の13代目市川團十郎）さん（48）主演の「松竹大歌舞伎 ロンドン公演」が行われ、大盛況のうちに終演を迎えており、英国の演劇界から絶賛されている。

宮内庁関係者は「異国の地から舞台芸術という視点で歌舞伎を客観視する機会を得たことは、佳子さまに変化をもたらしたようです」と指摘する。佳子さまは2019年11月、天皇陛下が文化勲章受章者や文化功労者を皇居・宮殿に招かれた席にご同席。「国宝」のモデルになったといわれ、この年、文化功労者に選ばれた5代目坂東玉三郎さんとも懇談された。

玉三郎さんは2012年に「歌舞伎女方」で人間国宝に認定。2019年には演劇・映像部門で歌舞伎俳優として、1995年の6代目中村歌右衛門さんに続いて2人目となる世界文化賞にも選定されている。コロナ禍などによって中止が続き、令和に入って初で、かつ4年半ぶりの開催となった23年の「春の園遊会」では雨が降る中、佳子さまも他の皇族方とともにご参加。歌舞伎俳優で人間国宝の15代目片岡仁左衛門さん（81）とも懇談されている。

「国宝」ではほかに、歌舞伎指導として、宝塚歌劇団の元娘役で参院議長を務めた扇千景さんを母に持つ、人間国宝の4代目中村鴈治郎さん（66）が参加している。エンドロールにも名を連ねており、伝統芸能の支援者は「『国宝』は、工芸の人間国宝らが支える伝統工芸の美術作品が彩り、芸能の人間国宝が誕生していく人間ドラマを、歌舞伎という芸能の国宝の世界を舞台に描いたものなのです」と解説する。

最後に映画製作会社関係者が、「国宝」の与えた影響について、こう語る。

「伝統芸能と工芸技術の両面から、まさに日本の国宝である歌舞伎を世界に発信していく上で、皇室の存在は陰に日向にとても大きいことは間違いありません。また、この映画が評価されていることは、歌舞伎そのものの評価にもつながっているはずです。アカデミー賞の最高峰に位置する作品賞のノミネートは逃してしまいましたが、カンヌ国際映画祭ではスタンディングオベーションで熱烈な支持を得ています。これはすなわち、ハリウッド映画のような“商業ベース”の映画ではなく、映像芸術の傑作として、世界から称讃を得たものと受け止めていいのではないでしょうか」

