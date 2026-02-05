今季からＪ２藤枝を率いる槙野智章監督（３８）のインタビュー第２回は、チーム内競争の重要性について。簡単に「正守護神」を決めない理由などを明かした。（取材・構成＝伊藤 明日香）

始動した１月５日から１か月が経過。同１６日から２５日にかけて行われた鹿児島キャンプでは、非公開を含め４試合を行った。昨季の藤枝はＪ２リーグ１５位。攻撃的サッカーを掲げながらも決定力に欠け、４１得点はリーグ１４位だった。槙野監督が掲げるのは、造語である「Ｍｉｒａｇｅｏ（ミラージオ）」だ。「Ｍｉｒａｇｅ（迷彩）」「Ｎｅｏ（新時代）」「Ｇｏ（行く）」を掛け合わせ「どこから攻めてくるか分からない、幻のような攻撃」をチームに落とし込み、得点力の上積みを狙う。

「選手それぞれの良さが見えましたし、同時にチームとしての課題も見つけることができました。そういう意味では、課題と向き合いながら取り組んでいる段階だと思います」

今季初実戦となった１７日のＪ１福岡戦では、１本目から地元・富士市立高出身のルーキーＦＷ山崎絢心（けんしん）を起用。若手同士の競争を促した。山崎は右ウィングで起用され、推進力のあるドリブルを披露。槙野監督が重視するボール保持を軸とした攻撃的なスタイルの中で、存在感を見せた。明大卒のＦＷ真鍋隼虎は、大学時代は２トップの一角に入ることが多かったが、１トップでも適応を見せ、キャンプ期間中の４試合で３ゴールを決めた。

「（新加入の）若手５選手（うち大卒４人）は本当に面白い選手ばかりです。彼らが今いる選手たちを脅かさなければ、チーム力は一気に上がらない。キャンプでは、自分のポジションを奪いにいく姿勢を率先して見せてくれました」

競争の波はＧＫ陣にも及んでいる。昨季限りで六反勇治氏が現役を引退。今季Ｊ３の山口から田口潤人が加入し、４人体制となっている。昨季は北村海チディが全３８試合でゴールを守ったが、簡単には「正守護神」を決めない。キャンプ期間中もＧＫの序列に固定観念を持たず、出場時間はほぼ均等に与えた。

「『誰が正守護神か』と決めつけるのが一番良くない。主力か控えかが見えた瞬間に、選手の成長は一気に止まります。うまく競争させながらマネジメントしていかなければいけない。チディはこれまで一番手としてチームを引っ張ってきましたが、その意識が強すぎると、逆に伸び悩むこともある。選手の幅を広げていくことが大切で、その意味ではチディにとってもチャンスだと思います」

指揮官が重視するのはマネジメントだ。「チームと円滑に動くこと」「選手と良い関係性を築くこと」「街との連係」。中でも、選手との向き合い方に最も力を注いでいる。

「チームを強くするのはもちろんですが『槙野さんに言われて変われた』と思ってもらえる選手が増えたらうれしい。僕自身も、いろんな監督から刺激を受けてここまで来ました」

目線は常に、その先にある。

「選手にはこのクラブに居続けることだけでなく、上のステージ、日本代表や海外を目指してほしい。自分が、そのキッカケになれたらと思っています」

指導の中で大切にしているものもある。現役引退からＪクラブ監督就任まで、３年間の準備期間を設けた。タレント活動をこなしながら、神奈川県１部リーグの品川ＣＣで指導に携わり、現場経験を積んだからこそ、得た経験もある。

「スタイルを貫く姿勢は大事だと思います。（品川ＣＣで）自分のやり方で結果が出ず、変えたことがありました。その時に選手から『槙野さんがやりたいのは、これじゃないでしょ』と言われて、目が覚めました。やはり目の前の勝ちを優先して変えるのと、その１か月後、２か月後に自分たちがどうなるかを考えながらやるのは違う。百年構想リーグの結果を求めに行くサッカーだったら、２０２６―２７年シーズンは失敗すると僕は思っている。我々が今やろうとしているのは２６―２７年シーズンでＪ１に昇格することです」

練習やミーティングでは、端的でインパクトのある言葉を意識する。藤枝の始動ミーティングでは、現在のクラブを「残留で満足している５合目」と表現。上位進出を８合目、優勝・昇格を山頂に例え、現在地と目標を明確に示した。

「いろんな監督の下でやってきましたが、残る言葉と残らない言葉がある。１時間話しても『結局何が言いたかったんだっけ』という人もいれば、１０分でもしっかり頭に入ってくる人もいる。どう伝えたら飽きさせず、理解してもらえるかを考えながら、言葉を選んでいます」

Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグで東Ｂグループに入った藤枝は８日、初戦をホームで岐阜と戦う。昇降格のない特別大会は、２６―２７年シーズンを見据えた準備期間と位置づける。対戦相手には、カズことＦＷ三浦知良が加入したＪ３福島や、同じ静岡を本拠地とするＪ２磐田が名を連ねるが、リーグ内で最も対戦してみたいチームとして挙げたのがＪ２大宮だ。

「現役時代は長く浦和でプレーし、対戦相手としても経験があります。オーストリアの大手飲料メーカー、レッドブルがクラブを買収してから良い選手も増えました。ここに打ち勝たないと次のステージは見えてこない。雰囲気も含めて、非常にやりがいのある相手だと思います」

大宮は２０２４年途中にレッドブルの買収を受け、同年はＪ３で優勝。昨季はＪ２で６位に入り、Ｊ１復帰を視野に入れている強敵だ。槙野監督の視線の先にあるのは、残留ではない。その覚悟を示す舞台が、まもなく幕を開ける。

◆槙野 智章（まきの・ともあき）１９８７年５月１１日、広島市生まれ。３８歳。広島の下部組織から２００６年にトップ昇格。１０年冬にドイツ１部ケルン、１２年に浦和へ移籍。２２年に神戸へ加入し同年に現役引退。Ｊ１通算４１５試合４６得点。１０、１５、１６年Ｊ１ベストイレブン。日本代表では１８年ロシアＷ杯メンバーに入り、国際Ａマッチ３８試合４得点。