「真のMAGA戦士」が完敗

トランプ米大統領の神通力が衰えている感がある。

テキサス州で1月31日に行われた州議会上院議員選挙では、民主党候補が2桁（14％以上）の差で勝利し、共和党から数十年ぶりに議席を奪った。トランプ氏は共和党のワンブスガンス候補を「真のMAGA（米国を再び偉大に）戦士だ」と称賛し投票を呼びかけたが、功を奏さなかった。

民主党は過去数カ月間、全米各地の地方・州選挙で勝利し、11月の連邦議会中間選挙に向けて幸先の良い展開となっている。背景にあるのは、米国民の景況感の悪化だ。

コンファレンス・ボード（民間の非営利調査機関）が発表した1月の消費者信頼感指数は、前月比9.7ポイント減の84.5に低下し、2014年以来の低水準となった。経済環境と労働市場に対する悲観的な見方が主な要因だ。

インフレ率は鈍化しているが、物価水準は相変わらず高い。消費者が値上げに難色を示しているため、米企業の多くは値上げできず、利益率が悪化している。リストラの動きが強まる中、人工知能（AI）の急速な普及による雇用喪失の懸念も高まる一方だ。

共和党からも真相究明を求める声

トランプ陣営も巻き返しに躍起だ。トランプ氏は1月27日、アイオワ州で中間選挙を意識した遊説を開始したが、自身の経済政策を有権者にアピールできないでいる。

聴衆の関心が生活苦の問題にあるにもかかわらず、トランプ氏の話には本題からそれてしまう傾向があるのが難点だ。トランプ氏が問題そのものを否定する姿勢をとっていることも災いして、期待通りの成果を挙げていないのが現状だ。

「泣き面に蜂」ではないが、トランプ政権はさらなる難問に直面している。米中西部ミネソタ州ミネアポリスで、連邦捜査官が2度にわたって抗議者を射殺した事案について、民主党だけでなく共和党からも真相究明を求める声が高まっている。

事態を重くみたトランプ政権は、看板政策（不法移民対策）の軌道修正を余儀なくされている。トランプ政権の国境対策を統括するホーマン氏は1月29日、現地で会見し、同州で移民を取り締まる連邦捜査官の人数を縮小し、犯罪歴のある不法移民などに的を絞った摘発方針を示した。

小売店従業員の尋問・連行が日常化

移民対策が経済活動の足かせになっていることも気がかりだ。

1月31日、第2次トランプ政権発足後2度目の政府閉鎖となった。ミネソタ州における混乱を理由に、民主党が国土安全保障省の予算の執行に待ったをかけたからだ。

今回は昨年秋と異なり、短期で終了すると見込まれているが、度重なる政府閉鎖は米国の経済活動にとってマイナス以外の何ものでもない。

移民対策は現地の経済活動の大きな障害にもなっている。ミネアポリスは移民に寛容なリベラルな地域性が幸いして、全米有数の商業都市に成長した。ターゲットやベストバイなどの米小売り大手が本拠地を置いている。

だが、現在、ICE（移民・税関捜査局）や国境警備隊による小売店従業員の尋問・連行が日常化している。これに嫌気が差した市民が外出を控え、最低限の買い物しかしなくなっている有様だ。

小売り大手は事態の改善を求めたいが、トランプ政権は政府の方針に異を唱える企業に容赦なく介入するようになった。そんな政権ににらまれるのはなんとしてでも避けたいのが本音だ。

移民減少と労働力不足の関係

移民政策が米国の今後に暗い影を投げかけていることにも注目すべきだ。

米国政府は1月27日、昨年6月末までの1年間で、米国の人口は180万人（0.5％）増加し、3億4180万人となったと発表した。人口増加率は前年の1％から半減し、米史上最低の人口増加率を記録した新型コロナウイルス禍の2021年の0.2％に次ぐ低さとなった。

トランプ政権の移民規制が主な要因だ。出生数と死亡者数が前年と比べて安定しているのに対し、純移民数（入国した移民から出国した移民を差し引いた数）は約130万人と、前年の約270万人から半減した。

トランプ政権は今年に入り、75カ国からの移民受け入れを停止するなど規制をさらに強化した。そのため、来年の純移民数は約32万人に落ち込むと予測されている。

米国では建設業界などの労働力不足が顕在化している。この現象が幅広い分野に波及すれば、米国経済の成長の足かせとなるのは間違いないだろう。

人口減少の米国は“偉大”と言えるか

移民減による労働力不足をAI搭載ロボット（AI移民）で解決できるという論調が出ているが、不十分な議論だと言わざるを得ない。ロボットをいくら作っても人間のように需要が増えないため、現在の中国のような深刻な需給ギャップが米国でも生ずる危険性があるからだ。

米議会予算局は1月上旬、移民の流入を除くと人口は2030年から減少に転じるとの推計結果を示した。1年前の試算を3年前倒しした形だが、トランプ政権の移民政策で米国の人口減少が現実味を増していると言っても過言ではない。

トランプ氏はMAGAを主張し続けているが、人口が減少する米国を再び偉大になったとは到底言えないだろう。悩める超大国の今後の動向について、引き続き高い関心を持って注視すべきだ。

藤和彦

経済産業研究所コンサルティングフェロー。経歴は1960年名古屋生まれ、1984年通商産業省（現・経済産業省）入省、2003年から内閣官房に出向（内閣情報調査室内閣情報分析官）。

