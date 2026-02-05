Ｊリーグの秋春制移行に伴い開催される明治安田百年構想リーグは、６日に各地で開幕する。今季からＪ２藤枝を率いる槙野智章監督（３８）がスポーツ報知のインタビューに応じ、Ｊ監督１年目への熱い思いを語った。（取材・構成＝伊藤 明日香）

槙野監督がＪリーグに新風を吹き込む。２２年の現役引退後は神奈川県社会人リーグの品川ＣＣで３年間指導者経験を積んだが、Ｊクラブの監督は初めてだ。

「今年は変化の年です。僕自身も監督として変化の年、選手も今まで以上に基準を変える年になる」

藤枝はＪ２・Ｊ３百年構想リーグで東Ｂグループに入り、初戦は８日にホームで岐阜と対戦する。

「緊張はなく、楽しみの方が大きいです。目指しているのは（８月開幕の）２６―２７年シーズンで１００％の状態に持っていくこと。（昇降格のない）百年構想（リーグ）も良い意味で活用したいです」

同グループにはＦＷ三浦知良（５８）が所属するＪ３福島も入った。カズは入団会見で槙野監督との対戦を楽しみにしていた。

「小学生の頃からカズさんを見て育ち、現役時代も同じピッチで関わりました。引退後も一緒に仕事をして、僕のサッカー人生には常に三浦知良さんがいました。僕が監督、カズさんが選手として関われるのが楽しみ」

３８歳の青年監督には、若手を育てたい思いもある。

「大きな話かもしれませんが、若い指導者が出てくるために僕が成功して、若い指導者が生まれる入口を作りたい。選手や地域との関わりも発信し、若い監督がやるとこうなる、という先駆者になりたいです」

監督を目指す思いは、広島ユースからトップに昇格した１９歳のころから。ミハイロ・ペトロヴィッチ監督（現名古屋監督）の下で、練習をノートに記録し意図を理解する中で監督業の面白さに目覚めた。浦和ではリカルド・ロドリゲス監督（現柏監督）など、様々な名将から学んだ。

「自分の色といっても、ベースは彼らから教わったもの。藤枝の須藤大輔前監督が築いたものも大事にしたい。ぶち壊して自分色に染めるのではなく、上乗せすることが大事。自分を出しすぎるとチームは壊れる。『僕』ではなく『僕たち』のサッカーだと思っています」

１月２６日にはホームタウンのＪＲ藤枝駅前に高さ２・３メートル、幅１２・９メートルの大型看板を設置。自身の名刺を３０００枚貼り付け、サポーターや地域住民が受け取れるようにした。

「自分から提案しました。できる範囲ですが、あと５つぐらい（クラブに）ミッションを与えています。藤枝の試合に来たら、これがすごいという魅力を作らないといけない」

サッカーに専念するためタレント活動を封印。都内の自宅を離れて静岡での単身赴任も選択した。監督オファーを受けた際には妻の女優・高梨臨にも相談した。

「引退の時はまだ体も動けていたから反対されたけど、元々、監督をやりたいことも知っていましたし『どうせ止めてもやるでしょ』と後押ししてくれました」

６月には北中米Ｗ杯が開幕する。自身の１学年上で、５度目の出場を狙うＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）にもエールを送った。

「森保さんとは話しました。新しい景色と言っていますから、やってもらわないといけない。代表の結果はＪリーグにも直結する。（長友は）本当にすごい。努力を間近で見てきた、お手本中のお手本。選ばれるだけでなく、ピッチで暴れてほしい。（２２年カタールＷ杯で流行した『ブラボー』に続く）新しいワードにも期待しています」

チームは２３年のＪ２昇格以降３季とも２ケタ順位。２６―２７年シーズンで目指すのは、初の昇格プレーオフとなる６位以内だ。

「他のチームがやらないことをやります。Ｊ２ではロングボールやフィジカルに偏った試合も多いですが、ボールを保持してワクワクさせるパスワークやコンビネーション。どうなっていくのかというワクワク感、ドキドキを味わってもらえたらと思います」

◆槙野 智章（まきの・ともあき）１９８７年５月１１日、広島市生まれ。３８歳。広島の下部組織から２００６年にトップ昇格。１０年冬にドイツ１部ケルン、１２年に浦和へ移籍。２２年に神戸へ加入し同年に現役引退。Ｊ１通算４１５試合４６得点。１０、１５、１６年Ｊ１ベストイレブン。日本代表では１８年ロシアＷ杯メンバーに入り、国際Ａマッチ３８試合４得点。