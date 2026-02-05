「ロールパンにはさむなら？」＜回答数34,119票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第431回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「ロールパンにはさむなら？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「ロールパンにはさむなら？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
和スパイス香る卵サンド
【材料】（2人分）
ゆで卵 3個
柚子胡椒 小さじ 1
マヨネーズ 大さじ 3
オリーブ油 小さじ 1
塩コショウ 少々
ロールパン 4個
粉山椒 少々
【下準備】
1、ゆで卵は卵白と卵黄に分け、卵白は細かくみじん切りにする。卵黄は潰す。ロールパンは中央に切り込みを入れる。
【作り方】
1、ボウルにユズコショウとマヨネーズ、オリーブ油を入れ、混ぜ合わせる。ゆで卵を加えて全体に混ぜ合わせ、塩コショウで味を調える。
オリーブ油を入れるとコクがでます。
2、ロールパンに(1)を挟み、上から粉山椒を振る。同じように4つ作り、器にのせる。
(E・レシピ編集部)
・「ロールパンにはさむなら？」の結果は…
