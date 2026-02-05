昨年11月に公開されたMrs. GREEN APPLEのライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN』とドキュメンタリーフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ～THE ORIGIN～』は公開から41日間で2作品の累計興行収入20億円を記録した（※1）。現在の日本音楽シーンのトップランカーであるMrs. GREEN APPLEの映画作品ということもあり、特に公開直後の各シアターでも相当数の上映を実施していたことも記憶に新しい。

Mrs.GREEN APPLEに限らず、アーティストのドキュメンタリーフィルムは直近多く公開されている。2月6日には福山雅治のライブフィルム『FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM@NAGASAKI 月光 ずっとこの光につながっていたんだ』が公開される。本作は2024年10月13日に福山の故郷である長崎県・長崎スタジアムシティのこけら落とし公演として開催されたフリーライブ『Great Freedom』を映画化。監督を福山自らが務め、「福山の脳内にある理想のサウンドと映像」を目指した作品となっている。「HELLO」「桜坂」「虹」「家族になろうよ」といった福山のキャリアを総括するような代表曲が盛り込まれたセットリストで故郷・長崎への想いを届けた『Great Freedom』を福山はどう映画に落とし込むのだろうか。公開に向けて期待が集まる。

昨年12月に公開された映画『みらいのうた』はTHE YELLOW MONKEYのボーカル・吉井和哉のドキュメンタリーフィルム。監督は藤井 風、back number、BiSH、優里など数々のアーティストのドキュメンタリー映像やMVを手掛けてきたことでも知られるエリザベス宮地が務め、吉井に3年間密着した。本作は吉井のミュージシャンとしての人生の起点となったURGH POLICEのEROとの再会、40年ぶりのセッションの約束を起点に、喉頭がんの発覚、そして『THE YELLOW MONKEY SUPER BIG EGG 2024 "SHINE ON"』東京ドーム公演での2年3カ月ぶりのステージ復帰までを克明に映し出した。吉井は本作の公開に際し、「人間にはタイムリミット（締め切り）に迫られる瞬間が必ずあります。永遠ではない『命』を無駄にしないためにも、僕と同世代の方にはもちろん、若い方にこそ是非見ていただきたい作品です」（※1）とコメントを残している。さまざまな壁を乗り越えて音楽活動を続けようとする吉井の姿は世代を超えて胸を打つものがあるだろう。本作にはライブフィルムとしての側面も。2001年のTHE YELLOW MONKEY活動休止前に開催された東京ドーム公演で披露された「JAM」や、最新の東京ドーム公演での「バラ色の日々」や「悲しきASIAN BOY」といったライブ映像も収められており、ドキュメンタリーとしても、そしてライブフィルムとしても楽しめる作品となっている。

さらに振り返れば、昨年2月にはTM NETWORKのドキュメンタリーフィルム『Carry on the Memories -3つの個性と一つの想い-』が公開された。2022年からデビュー40周年となった2024年にかけて、ファンの呼称＝“FANKS”が入った『TM NETWORK 40th intelligence Days』を冠に、『DEVOTION』、『STAND 3 FINAL』、『YONMARU』と計3本のライブツアーを開催してきたTM NETWORK。本作はこの3本のツアーに密着し、彼らの軌跡を凝縮した作品だった。映画の総合演出、そして音楽監督を務めたのは小室哲哉（Key）。本作に合わせて小室が制作した劇伴はサウンドトラックだけでも10曲に及び、その充実ぶりがこの情報からだけでもうかがい知ることができる。華々しいTKサウンド・小室ブームの時代を経て、さまざまな苦悩や障壁を乗り越えた小室がたどり着いたのが彼の原点であるTM NETWORKであったことが、小室の本作品への姿勢からもわかっただろう。

純烈は、昨年9月にドキュメンタリー映画『死ぬまで推すのか』を公開。純烈が2024年に開催した初の日本武道館公演『純烈 in 日本武道館 純烈魂「初」』の舞台裏にカメラが密着し、現在のメンバーはもちろん、元メンバーや長年連れ添ったスタッフが語る純烈への思いが映し出された。ヒットに恵まれない時期やメンバーの脱退／加入などさまざまな苦難を乗り越えた純烈がたどり着いた日本武道館というステージへの思いが感じ取れるドキュメントだった。

一方で、本作では純烈のファンにもフォーカスを当てており、その“推し活”の様子も作品として残している。ファンへの取材を通して明らかになったのは、ファンたちが抱える重たい過去。そんなファンたちを支える純烈、そして“推し活”とは一体何なのか――。2021年に『現代用語の基礎知識選 2021ユーキャン新語・流行語大賞』にノミネートされてから5年の月日を経た今、当たり前の言葉として流布している”推し活”の行方を映し出す作品としても本作は機能したとも言えそうだ。本作もまた上記の日本武道館公演『純烈魂』の模様も盛り込まれており、映画館では大スクリーンで純烈のライブを体感できるものになっていた。

ほかにも、今年はPerfumeのドキュメンタリー映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』やSUPER BEAVERのライブ＆ドキュメンタリー映画『SUPER BEAVER LIVE & DOCUMENTARY -現在地-』の公開も予定されており、音楽シーンにおけるライブフィルムやドキュメント映画の制作は、今ここにきて何度目かのブームを迎えているのかもしれない。映画館の大画面、大音量でライブを楽しめるライブフィルムはそこでしか音楽体験を届け、ドキュメンタリーフィルムはステージ上では見ることのできないアーティストたちの素顔を知ることができる、いわばアーティストとリスナーの新たな接点として機能しているはずだ。

（文＝ふじもと）