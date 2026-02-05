子どものSNS使用について、世界で新たな動きがあります。日本の若者やその親の受け止めや、日本での規制の議論についてお伝えします。

■スペインも“16歳未満のSNS禁止”方針

スペインのサンチェス首相は3日、16歳未満の若者のSNS使用を禁止する方針を発表しました。児童ポルノや言葉の暴力などから若者を守るため、としています。

SNSを運営するプラットホームには、年齢確認システムの導入を義務づけるといい、違法な内容や差別をあおる投稿が削除されない場合、経営陣の法的責任を問うことも提案しています。

若者のSNS禁止をめぐっては、去年12月に世界ではじめて、オーストラリアで16歳未満のSNS使用が禁止されました。

またギリシャでも15歳未満の利用を禁止する方針で、イギリスも16歳未満の利用禁止の導入に向けて協議を始めるとしています。

■“16歳未満のSNS禁止”各国で加速 日本の若者・親は

Xやインスタグラム、TikTokは、13歳未満はアカウントを作ることができませんが、世界で加速している16歳未満の利用を禁止する動き。街の若者やその親はどう受け止めているのでしょうか。

中学3年生（15）

「困るよね」

「めっちゃ困る」

「有名人とかの投稿とか見られなくなったりするから、はやりとか追いつけなくなる。学校の宿題で（ネットなどで）『調べてみなさい』みたいなものも、インスタグラムを見て『これいいじゃん』ってネタにできそうなものを見つける。（SNSが）なくなると困る」

高校3年生（18）

「友達同士でインスタグラムでの投稿の内容からトラブルになった話を聞いたことがある。禁止するのはメリットあるかな」

高校生の母親

「子どもが使いたい気持ちも、子どもの自主性も尊重したいが、世間であるようなトラブル、犯罪リスク・闇バイトとかが心配。一定の制限があるのは親としては安心」

小学6年生（11）

「生活に一番重要という感じではないので（規制されても）いいんじゃないかな」

ほかにも、男子高校生（16）から「顔の見えない人と個別にやりとりをするダイレクトメッセージが怖いので、それだけ規制してほしい」との声が聞かれました。

■専門家「各国見て改善点生かさないと」

日本でもこども家庭庁が、先月から若者のSNS規制について検討会を始めています。

会議には現役の大学生も参加していて、「日本でも年齢確認やフィルタリング機能を強化すべき」と賛成の意見が出る一方で、「SNSが居場所となっている若者もいる」として、規制に慎重な声も上がりました。

政府は来年度以降、法制化も含め検討し、必要な措置を行っていくとしています。

若者のネットトラブルに詳しい成蹊大学の高橋暁子客員教授は、「オーストラリアでは子どもが年齢認証を偽るなど効果が出ていない部分もある。法律で規制しても隠れて使うのではないか。そうなるとトラブルの先送りになるだけ。日本が法整備するとしても、各国のメリット、デメリットを見て改善点を生かさないといけない」と指摘しています。

◇

SNSと上手に向き合っている人もいると思いますが、SNSを利用している人の中で、もし今、限界を感じているなら、電話やチャットで相談できる窓口があります。まずは自分の心を守るために、1人で悩まず相談してみてください。

「厚生労働省 まもろうよ こころ」検索

（2月4日放送『news zero』より）