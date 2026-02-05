5日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比変わらずの5万4520円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万4293.36円に対しては226.64円高。出来高は1万5038枚だった。



TOPIX先物期近は3702.5ポイントと前日比39.5ポイント高、TOPIX現物終値比46.92ポイント高だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 54520 +0 15038

日経225mini 54505 -10 304622

TOPIX先物 3702.5 +39.5 22209

JPX日経400先物 33200 +160 3315

グロース指数先物 703 +7 1667

東証REIT指数先物 売買不成立



