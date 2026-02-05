　5日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比変わらずの5万4520円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万4293.36円に対しては226.64円高。出来高は1万5038枚だった。

　TOPIX先物期近は3702.5ポイントと前日比39.5ポイント高、TOPIX現物終値比46.92ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 54520　　　　　　+0　　　 15038
日経225mini 　　　　　　 54505　　　　　 -10　　　304622
TOPIX先物 　　　　　　　3702.5　　　　 +39.5　　　 22209
JPX日経400先物　　　　　 33200　　　　　+160　　　　3315
グロース指数先物　　　　　 703　　　　　　+7　　　　1667
東証REIT指数先物　　売買不成立

