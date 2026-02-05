「ＰＯＧ３歳馬特選情報」（４日）

ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！

◇ ◇

〈栗東〉阪神ＪＦ５着のアランカール（牝、斉藤崇）はチューリップ賞（３月１日・阪神、牝・芝１６００メートル）で武豊との新コンビで臨む。所属するキャロットクラブがホームページで発表した。

１月に小倉で未勝利戦を勝ち上がったフォーチュンライド（牝、福永）は川田とのコンビで忘れな草賞（４月１２日・阪神、牝・芝２０００メートル）へ向かう。僚馬でセントポーリア賞５着のミッキーマーメイド（牝）は君子蘭賞（３月２８日・阪神、牝・芝１８００メートル）へ。萌黄賞を制したルージュサウダージ（牝、松永幹）はフィリーズＲ（３月７日・阪神、芝１４００メートル）を目指す。

〈美浦〉１月３１日・東京での新馬戦を制したリッツパーティー（牡、岩戸）は、フリージア賞（２１日・東京、芝２０００メートル）か水仙賞（２８日・中山、芝２２００メートル）を目指す。僚馬でセントポーリア賞３着のフジガイフウ（牡）は２２日の１勝クラス（東京５Ｒ、芝１６００メートル）へ。フェアリーＳ１５着のハーディジェナー（牝、西田）はミモザ賞（３月２９日・中山、牝・芝２０００メートル）で巻き返しを期す。