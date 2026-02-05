「きさらぎ賞・Ｇ３」（８日、京都）

値段に違わぬ成長曲線を描いている。重賞初挑戦となるエムズビギンは４日、栗東ＤＰで単走。リラックスした雰囲気で直線へ向くと、軽く仕掛けられてからは重心を沈み込ませて一気に加速。６Ｆ８５秒３−３９秒５−１１秒４でフィニッシュした。

友道師は「２週続けてしっかりやっているので無理はさせなかった。気持ちよさそうに走っていたし、息の入りも良かった」と満足顔を浮かべる。その１週前追いではＣＷで川田が騎乗し、６Ｆ８２秒６−１０秒９と抜群のキレのある動きを示しており、指揮官が「（川田）将雅も『さすがに、いい馬ですね』と言ってくれた」と言うように初コンビとなる人馬の息もばっちりと取れている。

同舞台だった初戦は出遅れ、スローの流れも向かずに２着に敗れたが、東京へ遠征した２戦目できっちりＶ。「以前より体を起こして走れているし、バランスが良くなってきた」と指揮官。平行してゲート練習も積んでおり、課題の克服にも余念はない。開催が進みタフな状態になりつつある京都の芝についても、「大型馬でパワーもある。問題ない」ときっぱり。２４年の１歳セレクトセールで６億４９００万円（税込み）の値をつけた高額馬が、いよいよ真価を発揮する。