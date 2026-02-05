超人の科学＜４＞

ジャンプ台から大砲の砲弾のように跳び出し、迫力ある回転技を繰り出すスノーボード・ビッグエア。

世界初の６回転半の大技を成功させている荻原大翔（ひろと）（ＴＯＫＩＯインカラミ）は初出場の大舞台で金メダルを目指す。「スピンマスター」と称される荻原の高速回転には高度な技が詰まっている。（科学部 金堀雄樹）

６回転半で空中に２・８７秒

１月に米コロラド州で開かれた世界最高峰の大会・Ｘゲームズ。荻原は横方向の６回転半を昨年に続き成功させて連覇した。回転数はギネス世界記録だ。

荻原は滞空時間が長い。昨年１月の６回転半成功時は２・８７秒。同じ大会に出場した北京五輪優勝選手より０・１８秒長かった。わずかな差だが、国の強化拠点ハイパフォーマンススポーツセンター（ＨＰＳＣ）副主任研究員の尾崎宏樹さんは「空中での余裕が大技成功に不可欠だ」と話す。

滞空時間を延ばすには踏み切りが重要だ。尾崎さんによると、選手は高さ約４０メートルのスタート地点から位置エネルギーを運動エネルギーに変換しながら滑走。ジャンプ台では最高時速が７０キロに達することもある。大きな重力加速度（Ｇ）にさらされるが、高い姿勢を保てばエネルギーを減らさず勢いよく跳び出せる。膝を曲げてしまうと筋肉の動きにエネルギーが吸収されてしまうという。

尾崎さんは「選手が感じるＧは押しつぶされるほど。（荻原は）高い姿勢のまま受け止め、地面を押して跳び出せる」と解説する。

踏み切り時に足に１６０キロの力

荻原が地面を押す力はどのくらいなのか。

ＨＰＳＣが代表候補選手らの足底にかかる力をセンサーで測ったところ、荻原は４回転半の技の踏み切りで約１６０キロの力がかかっていた。これは似た体格の選手の約１・２倍だった。

日本代表の西田崇コーチは「跳び上がろうとする選手が多いが、（荻原は）踏み込んで真下から力をもらう」と表現する。しっかり踏みしめ、地面からの反力を得ているという。跳び出す角度も重要で、尾崎さんは「（荻原は）一瞬のベストタイミングで数度を調整する。職人技だ」と語る。

下半身固定で軸ぶれず

荻原はジャンプ台で回転の勢いを付ける腕の振り始めが他の選手より早く、「腕を振り切った状態で踏み切る」と語る。軸が乱れないのは雪面にエッジ（ボードの端）を食い込ませ、下半身を固定させる技術にたけているためだ。尾崎さんは「食い込ませたボードを斜め下に押し、速い回転の土台をつくっている」とみる。

空中では回転を速める。荻原は「跳んだ後はすぐできるだけ小さな球体になるイメージ」と話し、ボードをつかみ体を縮める。回転の速度はフィギュアスケートのスピンと同様、半径が小さいと速まる。物理学でいう「角運動量保存の法則」が成立するためだ。

実際、ＨＰＳＣが回転速度を測ると、荻原は他の選手より早く最高速に達し、長く維持していた。尾崎さんは「回転速度のグラフが下がっていくのではなく、『台形』になるのは荻原選手だけの特徴だ」と驚く。

回転鍛えた「日課」…９歳で３回転

荻原は、回転の基本を小学生の頃から始めた反復練習で身につけたという。茨城県牛久市の実家で庭に人工芝を敷いてボードに乗り、腕を振る勢いでコマのように回る動きを毎日のように繰り返した。

スノーボードが趣味の父・崇之さん（５３）の発案で、雪面に近づけるため人工芝には水をまいた。崇之さんは「回転は重心の置き方、腕の振り方などが難しいが、体感でこつを覚えたのだろう」と話す。荻原は週末には約２時間かかる千葉の練習施設に通い、冬場は福島のスキー場で技を磨いた。９歳で３回転を成功させて早くから注目を集めた。

西田コーチは「子どもの頃からの『日課』に、速い回転に必要な要素が詰まっていた」とみる。荻原も「あの練習が絶対に生きている。体の軸がわかり、回転の時は真ん中にいることを意識するようになった。６回転半は絶対にやる。金メダルは取れると思う」と自信を見せる。

ビッグエア競技とは

ジャンプ台からボードに乗って跳び出し、空中技の難易度や完成度、高さ、着地などで得点を競う。横回転や縦回転、縦・横回転を合わせたものなど多種多様な技がある。６人の審判が１００点満点で採点する。