お笑いコンビ「ピース」の又吉直樹（45）が4日に放送されたTBS「水曜日のダウンタウン」（水曜後10・00）に出演。2日間行ったロケがお蔵入りになった理由を明かした。

最初のプレゼンターとして登場したお笑いコンビ「サバンナ」高橋茂雄が持ってきた説は「オナラとゲップ同時に出すのは至難説」。この「説」にパネラーとして出演したタレントのベッキーは「子供の疑問みたい」とあきれ、お笑いコンビ「野性爆弾」くっきー！も「桁違いにどうでもよくないすか?」と指摘した。

それでも高橋は今回の「説」の経験について尋ねた。パネラー全員が経験したことないと伝えた後、又吉は「同時に出した記憶はないですけど…」と切り出した。

続けて「一回、オナラをいろんな場所でやらないといけないロケみたいなのがあった時に、その時に1つのオナラを3つに割るっていう技は習得しました。小出しで3つに分けるみたいな」と明かして出演者らを笑わせた。

だが、そのロケは「2日間かけたんですけど…お蔵入りになりまして」と放送されなかった。その理由が「汚いから」だとされ「最初に分かってたやろ」と振り返った。