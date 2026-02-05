「きさらぎ賞・Ｇ３」（８日、京都）

昨年秋の東スポ杯２歳Ｓ２着以来となるゾロアストロが４日、美浦Ｗでの併せ馬で軽やかに駆け抜けて好気配を漂わせた。ここまで重賞２度の挑戦も勝ち切れていないが、評判の高い素質馬が重賞初制覇でクラシックの切符を狙う。栗東ではエムズビギンがＤＰコースで単走追い。初めての重賞のチャレンジとなるが、２４年１歳セレクトセールで高額で取引された素質馬が、いきなりタイトルをゲットするか注目だ。

クラシックの切符を懸けて、厩舎の期待馬が淀の伝統ある重賞に挑む。ゾロアストロの最終リハは美浦Ｗを馬なりでグレノークス（６歳３勝クラス）と併せ馬。ゆったりとした脚取りで姿を現すと、直線は雄大なフットワークで余力たっぷりで脚を伸ばし、６Ｆ８５秒６−３８秒８−１１秒８をマークして併入した。

時計自体は目立たなかったが、遠征を控えていることを考慮すれば十分。宮田師は「先週も週末もしっかりと負荷を掛けられていましたし、輸送も控えてるのでオーバーワークになり過ぎないようにと思っていました。非常にいい内容だと思います」と計算された順調な調整ぶりに力強くうなずいた。

未勝利戦を勝った後は、サウジアラビアＲＣで３着。東スポ杯２歳Ｓでは鋭い末脚を披露したものの、抜け出した際に気を抜いてしまい勝ち馬とは頭差の２着。悔いが残る敗戦だった。「勝負どころの加速がゆっくりだったり、気を抜く面がある。普段の調教から後ろから行くだけではなく、前から行ったり、キャンターでも人の扶助で出し入れしたり、いろいろ経験を積ませました」と指揮官。課題を解消するべく、やれることはやる。さまざまな工夫で精神的な成長をうながした。

今回のメンバーでは間違いなく上位の実績。しかし、初の関西遠征＆初の右回り。不安要素はあるが「走りのバランス的に対応してくれると思います。集中力もついてきたので、勝負どころで流れに乗っていければ」とトレーナーは自信をのぞかせる。「賞金を加算して皐月賞、ダービーを目指したい」ときっぱり。惜敗続きへピリオドを打ち、是が非でもクラシックへ。ここは取り逃さない。