６日開幕のミラノ・コルティナ五輪で、リベンジに燃えているアスリートがいる。スノーボード男子ハーフパイプ（ＨＰ）の平野流佳（２３＝ＩＮＰＥＸ）は、２０２２年北京五輪で無念の１２位。悔しさを味わってから、４年の月日を経て大きく進化を遂げた。取材に応じたスノーボーダーは、北京五輪で得た学びを金メダルにつなげる構えだ。

北京五輪は予選を３位で通過しながらも、決勝は最下位の１２位に沈んだ。大舞台ならではの雰囲気にのみ込まれた経験は、大きな教訓となっている。

平野 北京五輪は終わってから、メンタル面というか、大会前の挑み方みたいなのが変わった。追い込まれていく感じがめちゃくちゃ嫌だったので。たしか本番で３本ともこけたことは今までなかった。追い込まれていく感じが初めてだったので、あれは良くないなと思って、気楽に滑った方がいいと思うようになりました。

ミラノ・コルティナ五輪は予選で２回、決勝では３回の試技を行い、それぞれ最も高い得点が採用される。北京五輪の決勝で動揺した反省から、現在は「失敗しても次がある」というメンタリティーで試合に挑んでいる。

平野 北京五輪は１本目でこけた時点で「なんかやばいな」と思い始めていた。１本目は「これは決められるでしょ」みたいなルーティン（演技構成）でこけたので、結構焦って追い込まれていった。３本目を滑る時には全然決められる気がしなかったので、考えすぎるのもよくないなと思った。今は２本失敗しても３本目で決めて逆転みたいな試合もあって、その時は追い込まれているというよりは「次は決められるでしょ」と思って滑っていたので、そういう気持ちで滑った方が自分はうまくいくなと思います。

ＨＰの日本勢は連覇を狙う平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）、戸塚優斗（ヨネックス）も金メダル候補。日本史上２度目となる五輪での表彰台独占に期待が集まるが、自然体を貫いている。

平野 プレッシャーはあるけど、あまり気にしない方がいいのかなと思っている。ゴールをメダルにするよりかは、自分の一番いい滑りをすることを目標にしていれば、他の選手は関係ない。自分がやりたいことをやるだけみたいな、そう思っている方が気が楽ですね。金メダルが目標ではあるけど、自分の一番やりたいルーティンを決める、完璧に決める、過去最高の滑りをしたいと思っています。

ミラノ・コルティナ五輪でのルーティンはすでに決定済みで、トリプルコーク１４４０（斜め軸に縦３回転、横４回転する技）の連続技などを投入する予定。唯一無二のパフォーマンスを、イタリアの地で見せつける準備はできている。

☆ひらの・るか ２００２年３月１２日生まれ。大阪府出身。両親の影響で７歳から本格的に競技を始める。１９年世界選手権、２０年ユース五輪で優勝。２２年北京五輪は１２位。２６年ミラノ・コルティナ五輪は自身２度目の五輪となる。２５年世界選手権は２位。Ｗ杯は昨季に種目別３連覇の快挙を達成した。太成学院大時代は自身の入学がきっかけでスキー部が創設された。１６６センチ。