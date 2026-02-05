これ全部、“簡単スタイリング”だって！【40・50代】が参考にしたい♡「楽しゃれヘア」

毎朝きちんとスタイリングするのは正直大変……という大人世代におすすめしたいのは、手をかけすぎなくてもサマになる楽しゃれヘア。カットやパーマで土台を整えておくことで、乾かすだけ、なじませるだけで自然な動きと立体感が生まやすくなります。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、頑張りすぎずおしゃれに見える楽しゃれヘアをご紹介します。

クセを生かせるレイヤーボブ

@ema_nishibuさんが手がけた「乾かすだけで完成するレイヤーボブ」。トップは毛束を揺らすように内へ流し、ベースは外ハネに。「少しクセがあっても、レイヤーボブならクセを生かせます」とのこと。忙しい朝も楽ちんな時短ヘアです。

グレージュが映えるエアリーショートボブ

グレージュカラーのショートボブは、根元を立ち上げて毛束感を強調。トップはふんわりと丸みをもたせ、襟足はグッとくびれさせることで、コンパクトながら立体感のあるシルエットに。空気を含んだようなラフでエアリーな質感が、大人可愛い印象を引き立てます。

毛先パーマで決まるナチュラルショート

コンパクトショートの毛先に、ニュアンスパーマを施したスタイル。毛先を中心に動きが出ることで、遊び心がのぞきます。透明感のあるオレンジ系ベージュカラーは、柔らかさを演出。@hanae.yamaguchiさんによると「スタイリングは半渇きの状態でオイルとバームを全体に馴染ませ、自然乾燥させればオッケー」とのこと。手間をかけずにナチュラルなおしゃれ感が楽しめそうです。

丸みが続くニュアンスパーマボブ

襟足をすっきりさせたショートボブに、ワンカールのニュアンスパーマをかけたデザイン。@hanae.yamaguchiさんいわく「バァーっと乾かしてオイルを馴染ませれば、丸みのある柔らかい仕上がり」になるそう。忙しい日常に少しの余裕を添えてくれる、取り入れやすい楽しゃれヘアです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@ema_nishibu様、@urano_kazuyuki様、@hanae.yamaguchi様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里