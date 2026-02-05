真木あかりの12星座占い【2/5〜2/11】おうし座は仲間に頼って忙しさを乗り切ろう

牡羊座

ほどほどのところで前向きな妥協を

人間関係に動きがありそう。何かと「話し合って解決する」機会を作りやすいものの、話を複雑にすると問題解決は遠のきそう。今、もっとも大事な話題のみに絞って話すといいでしょう。なお、「ベストを尽くそう」「最良を目指そう」などといった理想はなかなか通用しない相手も多そう。相手のズルさや怠慢もある程度は許容して、「まあまあのベター」を模索していくのがこの時期には向いています。折り合いをつけるのは「逃げ」ではなく「調整」なのです。

牡牛座

上手に頼ってこそいい結果につながる

やるべきことが多く、かなりバタバタしそうな星回り。面倒だからと後回しにしたことは、後々もっと面倒な状態になって手元に戻ってくるので、どんどん片付けてしまうのが正解。人間関係は新たに人脈を広げるよりも、信頼できる仲間と協力することで前向きな動きが起こります。ひとりでは難しいことは相談したり、得意な人に頼ってみましょう。負担をかけるのではと心苦しく感じても、トータルで見るとそれが最良の選択であったと気づけるはずです。

双子座

頑張った心身をケアする時間を

若干、無理がきかない星回り。睡眠時間を削ってまで頑張ろうとしたり「せっかく外出するのだから」とあれもこれも予定を詰め込むと、息切れして逆に時間が無駄になることも。自分をいたわる時間を多めに確保し、体力温存をはかりましょう。「休み方」を考え直す人も多そうです。特にスマホやPCを長時間見るなど目を酷使している人は、この時期はデジタルデトックスをするのもいい選択に。ホットアイマスクや蒸しタオルで目の疲れをケアするのもいいでしょう。

蟹座

細かなことほど早めに手をつけて

家族や親戚など身内に関することでバタバタしそう。ものの受け渡しや重要事項の確認は、ギリギリになってしまうと別の予定にも影響が出かねません。できるだけ早めに済ませておくことで、よりシンプルで負担の少ない方法を選ぶこともできるだろうと思います。なお、仕事に関することで問題が生じている場合、こちらも解決を急いだほうがよさそう。月の後半まで問題を持ち越してしまうと、こじれることも多そう。「善は急げ」と思って、力を尽くして。

獅子座

人とのふれあいを大切にしたいとき

人と会ったり、話したりすることで元気がもらえるとき。ふだんはなかなか話をする機会がない人とも、雑談を楽しんだりランチにお誘いしたりと、接点を持ってみるといいでしょう。なんとなく心の壁を感じていた相手とも、話してみれば意外な共通点が見つかるなどして一気に仲よくなれそう。一方、ケンカに発展するとヒートアップしやすい時期なのですが、７日以降は突っ込んだ話もできる雰囲気になるでしょう。とはいえ、言葉選びはいつも以上に慎重に。

乙女座

次に向かってどんどん進もう

判断力がさえます。ずっと決めかねていたことにも明確な答えを出せるでしょう。迷っていた期間のことを「時間を無駄にした」などと悔やむ必要はなさそう。たっぷりと時間をかけたからこそ覚悟が決まり、さまざまなシミュレーションもし尽くしているはず。ここからどんどんスピードアップできます。７日以降は対人運が好調に。交渉や話し合いの場に引っ張り出されることも多いかと思いますが、長々と話すと場がだらけます。時間制限を設けて集中しましょう。

天秤座

動いた分だけ幸運が巡ってくる

自分から行動を起こすことで現実も勢いよく動いていくときです。周りの反応や目先の損得を気にすることなく、どんどん動いてみるといいでしょう。やってみて違和感を覚えたら、そこで軌道修正すればOK。幸いにして、７日以降は複雑な物事も調整しやすいフェーズに入ります。人の力を借りるなど臨機応変に立ち回ることで、求められている役割をしっかり果たすことができるでしょう。マネープランの見直しにも向いた時期です。無駄は省いて賢く使って。

蠍座

歩んできた道にヒントがありそう

ふと気づくと物思いにふけっていたり、過去のことばかりが思い出されたりと、自分の心を見つめ直す時間が多くなりそうです。今だからわかること、気づける気持ちなどもあるはずですから、ひとり静かに過ごせる時間を多めに持ってゆったり過ごしてみるといいでしょう。一般的に「行動しないと何も変わらない」などと言われますし、それはそれで真実です。でも、今はいたずらに先を急ぐときではありません。自分のペースで過ごしてこそ、見通しがよくなります。

射手座

心を許せる仲間とあたたかい時間を

人間関係が絶好調のとき。特に、友達や仲間と呼べる人たちといい時間を過ごせたり「この人と出会えて本当によかった」と胸が熱くなるはずです。ここ最近の悩み事についても、気が置けない仲間たちと過ごすうちに「ま、いっか！」などと吹っ切れて、前向きな解決法を選べるはずです。あなたの側からも積極的に、気になる人に連絡をしたり、声をかけてみるといいでしょう。何げない会話が思った以上に相手を勇気づけたり、癒したりするはずです。

山羊座

身につけたもので人の役に立てるとき

あなたのスキルや経験があちこちで求められ、八面六臂の大活躍ができる予感。「昔取った杵柄」という言葉そのままの出来事が起こり、「あの経験がここで生きるとは」と人生の伏線回収に胸が熱くなることもありそう。かなりブランクがあったとしても、手を動かしてみれば一気に調子が出てくるはずですから、チャンスと思ったら積極的に手を挙げてみるといいでしょう。なお、10日までは金運が好調。狙っているものがあるならここまでにショッピングへ。

水瓶座

オンとオフで上手にメリハリをつけて

強運のとき。特に７日まではアクティブに動くほどツキが巡ってくるので、積極的に意見を口にし、人と話すようにしたいものです。ただし、冒険を試みるならプライベートに限定しておいたほうが得策です。というのも仕事面では、節度も大事な星回りとなっているから。大風呂敷を広げてしまうとあとが大変なので、あえて欲張らず「自分に課せられた仕事でベストを尽くす」を意識してみてください。目先の損得はスルーして、別の人に花を持たせてあげるのも◎。

魚座

ときが満ちれば視界はよくなる

魚座の人々にとっては何かと「はっきりしない」ものが多い時期。特に人間関係で気がかりなことを抱えている人は、相手の気持ちや言動を深読みしてもモヤモヤはつのるばかりでしょう。ただ、７日を過ぎればまず、あなた自身の気持ちがはっきりしてきます。これはアリ、これはナシと判断できるようになるので、モヤモヤは少しずつ解消に向かうでしょう。大事なのは「自分が悪い」と思いすぎないこと。実は相手の責任であることも多いのだろうと思います。