引っ越ししたら“隣県に異動”を命じられた男性、上司に「無理です！」と猛反発した結果

新築一戸建てを買ったとたん転勤を命じられるという話はよくあることだが、住環境を整えた直後の異動命令ほど酷なものはない。愛知県の40代男性（サービス・販売・外食／年収550万円）の場合、配慮のない異動命令に真っ向から反論したことがあるという。（文：湊真智人）

「引っ越しをした翌週に『隣県に異動して欲しい』と言われたので、『無理です』と言ったことはあります」

「会社の意思を尊重しろ」と迫られるも…

男性が断固として拒否したのには、正当な理由があった。引っ越し直後というタイミングの悪さはもちろん、新しい職場への通勤時間は「往復2時間」もかかる計算だったのだ。

それでも上司は男性の都合を無視して異動を迫った。しかし男性も易々と承諾するわけにはいかなかった。

「『会社の意思を尊重しろ』って言われたけど、（中略）無理って突っぱねました。ただでさえ拘束時間長いのに、移動するのも大変だし引っ越しも出来ない」

そもそもサービス業は拘束時間が長くなりがちだ。そこへ長時間の通勤が加われば、生活の質は著しく低下するだろう。男性は粘り強く事情を説明し異動は免れたようだが、上司は「しばらくその件でネチネチ言っていた」という。

会社の都合も理解できるが、従業員も人間であり生活の基盤がある。無理のある異動を「会社の意思」の一言で押し通そうとする姿勢には疑問を抱かざるを得ない。

