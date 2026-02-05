ＤｅＮＡの相川亮二監督（４９）が４日、沖縄・宜野湾キャンプで山崎康晃投手（３３）を相手にブルペン捕手を務めた。

昨季はプロ１１年間で最少の１７試合登板に終わった元セーブ王の復活を願う捕手出身の新監督が、１日限りの“女房役”を買って出た。練習開始前に「ヤス、今日はオレが受けるから気合入れてこいよ」と通告すると、自前のミットに防具もつけた完全装備でブルペンに。

山崎を指名したのは「期待しているからです」。１球ごとに「カモン！」「いいボールだ！」などと声をかけながらの４０球。キャンプ初日に続き２度目のブルペンだった山崎も、気合の雄叫びをあげながら全力でひたすら直球のみを投げ続けた。

終了後には改めて「勝ちパターンに入れるように調整しろ。良ければクローザーまであるんだから」と声をかけられた右腕は、「ボールに思いを乗せたり、パチンと捕ってくれたりすることで、僕自身も熱くなった。ピッチングで会話をしっかりできたかなって思います」と、充実した表情で汗をぬぐった。

昨季２２セーブの入江が先発に転向。新守護神争いは身長２０３センチのレイノルズ（前パドレス）とメジャー２８２試合登板のルイーズ（前レンジャーズ３Ａ）の両外国人をはじめ、中川虎、伊勢ら若手も含めた大混戦。通算２３２セーブのヤスアキだって候補の一人。投手陣のまとめ役でもある元守護神が、完全復活で“元”の文字を吹き飛ばせば、チームも２８年ぶりのリーグ制覇にグッと近づくはずだ。（星野 和明）