£Ê£±µþÅÔ£Í£Æ¿·°æÀ²¼ù¤¬£·¥´¡¼¥ë¡õ£·¥¢¥·¥¹¥ÈÀÀ¤¦¡Ö²Ç¤µ¤ó¤¬¡Ä¡×£µ£°¥á¡¼¥È¥ë£µÉÃÂæ¤Î¿·ÊÆ¥Ñ¥Ñ
¡¡£Ê£±µþÅÔ¤Ï£´Æü¡¢É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°³«Ëë¡¦¿À¸ÍÀï¡Ê£¶Æü¡¦¥µ¥ó¥¬£Ó¡Ë¤ØµþÅÔ¡¦¾ëÍÛ»ÔÆâ¤ÇÈó¸ø³«Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Îý½¬¸å¡¢£Ê£²Ä»À´¤«¤é¿·²ÃÆþ¤Î£Í£Æ¿·°æÀ²¼ù¡Ê£²£·¡Ë¤¬¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Ç¤Î¹×¸¥¤òÀÀ¤Ã¤¿¡££Ê£±¤Ç¥¯¥é¥ÖºÇ¹â£³°Ì¤À¤Ã¤¿£²£µÇ¯¤Ë£³¥È¥Ã¥×¤Î°ì³Ñ¤òÃ´¤Ã¤¿£Æ£×¸¶ÂçÃÒ¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£±·îËö¡¢¥É¥¤¥Ä£±Éô¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¡£¸¶¤ÈÀµ°ÌÃÖ¤òÁè¤¦³Ð¸ç¤À¤Ã¤¿£µ£°¥á¡¼¥È¥ë£µÉÃÂæ¤Î¿·°æ¤Ï¼«¿È¤Î¶¯¤ß¤Ë¿¨¤ì¡Ö½éÂ®¡£¥µ¥¤¥É¤Ç¼õ¤±¤¿»þ¤ÏÈ´¤ÀÚ¤ë¤È¤«¡¢¿¿¤óÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤éÎ¢È´¤±¤Ç¥¡¼¥Ñ¡¼¤È£±ÂÐ£±¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤ë¡£ÌÜÉ¸¤Ï£·¥´¡¼¥ë£·¥¢¥·¥¹¥È¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡·Ç¤²¤¿¿ô»ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÇØÈÖ¹æ£·£·¤Ç¡¢²Ç¤µ¤ó¤¬£··î£·ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿°¦ºÊ²È¡£¤µ¤é¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢À¸¸å£±£±¤«·î¤ÎÄ¹½÷¤ÎÂ¸ºß¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡Ê£±·î¤Î²Æì¡Ë¥¥ã¥ó¥×¤«¤éµ¢¤ë¤È¡¢Êâ¤½Ð¤·¤Æ¡¢¤¤ç¤¦¤Ê¤ó¤«Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£À®Ä¹Ãø¤·¤¤¡£¼«Ê¬¤âÌ¼¤°¤é¤¤À®Ä¹¤·¤Ê¤¤¤È¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¤Î¿·ÊÆ¥Ñ¥Ñ¡£ÌÜÁ°¤ÎÆÃÊÌÂç²ñ¤ÇÂæÆ¬¤·¡¢£Ê£±¤¬³«Ëë¤¹¤ëº£½©¤Ë¤Ï½é£Ö¤ØÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÊÅÄÂ¼¡¡Î¶°ì¡Ë
¡¡¢¡¿·°æ¡¡À²¼ù¡Ê¤¢¤é¤¤¡¦¤Ï¤ë¤¡Ë£±£¹£¹£¸Ç¯£´·î£±£²Æü¡¢ºë¶Ì¸©À¸¤Þ¤ì¡££²£·ºÐ¡£ÀµÃÒ¿¼Ã«¡¢¹ñ»Î´ÜÂç¤ò·Ð¤Æ£²£°£²£±Ç¯¡¢£Ê£Æ£ÌËçÊýÆþ¤ê¡£Æ±Ç¯¡¢£Ê£±£ÃÂçºå¤Ø¤ÎÈô¤Óµé°ÜÀÒ¤ÇÏÃÂê¤Ë¡££È£Î£Ë¥·¥Ù¥Ë¥¯¡Ê¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¡Ë¤«¤é£ÃÂçºå¡¢¿å¸Í¡¢Ä»À´¤ò·Ð¤Æ¡¢£²£µÇ¯£±£²·î¤ËµþÅÔ¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¡££ÊÄÌ»»£¸£³»î¹ç£´ÆÀÅÀ¡ÊÆÀÅÀ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ£Ê£²¡Ë¡££±£·£°¥»¥ó¥Á¡¢£·£°¥¥í¡£Íø¤Â¤Ï±¦¡£