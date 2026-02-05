英国サッカー、プレミアリーグ所属のチェルシーＦＣとエバートンＦＣの米国オーナーが、昨年１１月に球団売却を発表したサンディエゴ・パドレスの買収を画策していると、米スポーツネット「スポーティコ」が４日（同５日）に報じた。

「複数の情報源によると、「英国プレミアリーグのオーナーである２人の大富豪が、パドレスの買収に興味を示した」とし、チェルシーＦＣの共同オーナーであるフェリシアーノ氏と、エバートンＦＣのオーナー、フリードキン氏が、パドレスの買収に前向きと伝えた。今シーズンオフにＭＬＢ機構と選手会の間で労使交渉が迫る中、多くの識者が、今回の売却が、ＭＬＢ球団の資産価値を指し示すバロメーターになりうると見ているという。

ダルビッシュ有投手と、松井裕樹投手が所属するパドレスは、昨年１１月にオーナーのサイドラー家が球団売却の検討を公表。２０２３年にピーター・サイドラーオーナーが急逝した後、放映権のトラブルなどで経営が悪化。未亡人のシールさんが、ピーター氏の弟を相手に訴訟を起こすなど、お家騒動が表面化していた。また、この日、複数の米メディアは、シールさん側が訴訟を取り下げていたと報じている。