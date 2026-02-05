菊池風磨ら“予備自衛英雄補”、ついにコスチューム姿全員公開 仲間のために最強の敵と対峙
8人組グループ・timeleszの菊池風磨が主演を務める、中京テレビ・日本テレビ系水曜プラチナイト『こちら予備自衛英雄補?!』（毎週水曜 深0：24）の第5話が、4日深夜に放送された。予備自衛英雄補7人のコスチューム姿がついに公開された。
【場面カット】かっこいい！ついに公開された予備自衛英雄補コスチューム姿
加藤浩次が原作・脚本・監督を手掛ける今作は、“クセだらけの能力”を持ったフリーター・ナガレ（菊池）ら7人が、防衛省に秘密裏に呼び出される。どん底7人がコンプレックスで地球を救う、全く新しいヒーロードラマとなる。
第6話「オレがサエさんを守る！」では、第6会議室に侵入した死刑囚のシロタ“通称ニトロ”（奥野瑛太）は、受付女性（水谷果穂）を人質に防衛大臣との面会を要求する。ユタニ（後藤剛範）が女性を解放するよう迫るが、ニトロに手を当てられると爆発。煙をあげながら意識不明の重体で倒れる。予備自7人と比べ物にならないほどの強い能力と狂気に満ちた目に恐怖で立ち尽くすナガレたち。ニトロは「なんでお前らみたいなのが選ばれてんだよ…」と問いかける。
ニトロは初代ヒーロー計画のメンバーだったらしく、クロカワ防衛大臣（高杉亘）と因縁があるよう。なぜニトロはヒーローではなく死刑囚になったのか。ニトロとクロカワの壮絶な過去とは。
そして、標的はサエ（のん）へ。とっさにサエを助けようとしたナガレが攻撃を受ける。ついに7人がひとつになり、仲間のために最強の敵へ立ち向かう。
