東方神起、女心についての悩みを相談 デビュー20周年を経て訪れた変化明かす
東方神起が、5日放送のフジテレビ系バラエティー『トークィーンズ』（毎週木曜 後11：00）に出演する。10代でデビューした彼らもいつのまにかアラフォーに。年齢を重ねた今だからこそ感じる本音を吐露する。
【写真】バラエティー最強女子軍団に囲まれる東方神起
デビュー当時はそれぞれ17歳と19歳だったふたりも、デビュー20周年を経ていつの間にかアラフォーに。スーパースターにも年齢を重ねたからこその変化はあるようで、｢体力が落ちてきて｣｢二日酔いが長く残る｣など、思わず共感するような悩みがあることが判明。なかでもユンホの｢あまり眠れなくなった｣という悩みには、いとうあさこ、アンミカが激しく共感！！そして、その眠れない悩み対策にユンホが編み出した独自の解決法とは。
年齢を重ね、人生の新たなフェーズに突入した東方神起の二人には食の好みの変化も訪れているようで、後輩と食事に行った際、その注文内容を聞いて思わず｢若いな･･･｣と思ってしまうこともあるのだとか。そんな中、とある食べ物を通じて３時のヒロイン・かなでとチャンミンがガチ共感。チャンミンが、初めて食べたときに｢コレ、何のために食べるんだろう？｣と感じたその食べ物とは。
【写真】バラエティー最強女子軍団に囲まれる東方神起
デビュー当時はそれぞれ17歳と19歳だったふたりも、デビュー20周年を経ていつの間にかアラフォーに。スーパースターにも年齢を重ねたからこその変化はあるようで、｢体力が落ちてきて｣｢二日酔いが長く残る｣など、思わず共感するような悩みがあることが判明。なかでもユンホの｢あまり眠れなくなった｣という悩みには、いとうあさこ、アンミカが激しく共感！！そして、その眠れない悩み対策にユンホが編み出した独自の解決法とは。