NHK連続テレビ小説「ばけばけ」で主演を務める女優の眄个△り（23）が4日までに自身のインスタグラムを更新。大阪・成田山不動尊の節分祭に参加した際のオフショットを投稿した。

「成田山節分祭に参加させていただき、豆全力撒きしてきました。皆さんからの声援や笑顔にとてもパワーを頂き、すでに福が訪れたような気持ちです。ばけばけと皆さんに大きな福が訪れますように！全力で撒いたこと、トミーさんの撒く落花生が度々頭を通過して行ったこと、などありこれです」と記し、陣羽織を着用した写真や、髪が落花生の粉まみれになったショットを公開。

次の投稿では「久しぶりに池松さんとお会いすることができました！成田山での再会、嬉しかったです。そして、豊臣兄弟最高です！！！」と、「ばけばけ」で共演するトミー・バストウ（34）午後から節分祭に参加し、NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」で主演の池松壮亮（35）とのスリーショットを披露した。

フォロワーからは「今朝はドラマで辛い顔ばかりだったので、笑顔で良かった！」「ふたりを同じ日に見れて最高でした！」「なんかすんごい世界線で思考回路ショートしました！」「朝ドラと大河主演の豪華スリーショットですね」「ナイスデイズまた見たくなった〜！」などのコメントが寄せられている。