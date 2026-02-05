タレントの大沢あかね（40）が4日に放送されたテレビ東京「バカリズムのちょっとバカりハカってみた!」（後8・35）に出演。体調不良などで番組を欠席した際に自身の代役として出演したタレントに衝撃を受けたことを明かした。

番組のタイトルにちなんで、「ハカってほしいこと」について聞かれたゲスト出演した俳優・八嶋智人は「僕は今もプロの脇役をやっていますけど、競合タレントっていう人がいるんですね。だから、テレビの全プロデューサーとかキャスティングする方の、この…」と競合タレントの基準が知りたいと訴えた。

これに大沢が「でも、ありません?何か自分がどうしても体調悪くて休んだ時に、誰に声かけてるんだろうとか思って…“えっ!?そこ!?”みたいなありますよね?」と自身の代役のキャスティングに驚くことがあるとした。

MCのバカリズムは「ありますね」とうなずいた。進行役の元日向坂46で女優の影山優佳から「意外だなと思った方とか」と聞かれた大沢は「KABA.ちゃん」と明かした。自身の代役として振付師でタレントのKABA.ちゃんが起用されたことに「絶対違うって思ったことある。ウソだ!って思ったことある」と振り返ってスタジオを爆笑させた。