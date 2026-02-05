新車69万円！ 新型「“3人乗り”モデル」発表に反響殺到！

2026年1月16日、神奈川県伊勢原市を拠点に小型モビリティの開発・販売を手掛けるバブルは、同社が展開する屋根付きEVトライク「VIVEL TRIKE（ビベルトライク）」のラインナップを刷新しました。

この新しいビベルトライクについて、早速SNSなどでは様々な反響が寄せられています。

今回の改良における最大のトピックは、ユーザーの運転スキルや使用環境に合わせて、走行特性の異なる「SMOOTH（スムース）」と「POWER（パワー）」という2つのモデルを新たに設定した点です。

対象となったのは、基本モデルである「TRIKEシリーズ」と、丸みのあるデザインが特徴の「COCOシリーズ」。

これまでは主にバッテリー容量などで区分されていましたが、今回の再編により、同じ車体・同じ価格で「モーターの性格」を選べるようになりました。

まずSMOOTHモデルは、その名の通り「優しさ」と「安心」を最優先にチューニングされた仕様です。

EV特有の、アクセルを踏んだ瞬間に立ち上がる強烈なトルクは、不慣れなドライバーにとって時に恐怖感を与えてしまいますが、そこでSMOOTHモデルでは発進時の出力をあえて穏やかに制御。

まるでガソリンエンジンのスクーターのように自然な感覚で走り出せるよう調整されました。

さらに安心設計として、最低速度設定を約10km／hとする制御も盛り込まれ、急発進のリスクを物理的に抑制。

出力を抑えたことでエネルギー効率も向上しており、最大航続距離は約120kmを実現しています。

近所の買い物や通院など、ゆったりとした移動を求める高齢者や運転に不安のある層に向けた設定です。

対するPOWERモデルは、EVならではのメリットを最大限に活かした力強い仕様です。

アクセル操作に対するレスポンスを鋭く設定し、発進直後から豊かなトルクを発揮。

これにより、勾配のきつい坂道が多い地域や、荷物を満載した状態での業務利用でもストレスのない走りを実現します。

パワー重視のため最大航続距離は約100kmと若干短くなりますが、日常業務や通勤には十分な数値を確保。

「重い荷物を運びたい」「坂道をグイグイ登りたい」という明確なニーズに応える頼もしい相棒となります。

特筆すべきは、この「性格分け」によって価格が変わらない点です。

車両価格（消費税込）は、ベーシックな「TRIKE ST」シリーズが69万円、リチウムイオンバッテリー搭載の「TRIKE Li」シリーズが84万円、ファッション性の高い「COCO CLI」シリーズが88万円。

このすべてのラインナップにおいて、SMOOTHとPOWERが同価格で提供されており、予算ではなく「自分のライフスタイル」に合わせて最適な一台を選ぶことができます。

ハードウェアのスペック競争から、ソフトウェア制御による乗り味の最適化へ。

バブル社の新たな提案は、EVトライクが単なる珍しい乗り物から、生活に根差した実用ツールへと成熟し始めたことを示しています。

※ ※ ※

この進化したビベルトライクに対し、SNSやネット掲示板では様々な反響が寄せられています。

まず、実際の乗り味や使い勝手については、「試乗したけど、スピードを求めず風を感じてトコトコ走るには最高の乗り物」「運転席と後部座席あわせて3人乗れるのが便利。家族のちょっとした移動に使える」「近所のスーパーへの買い出し用なら、軽自動車よりこれくらいのサイズが丁度いい」といった、“チョイ乗り”需要にマッチしているという声が多く見られます。

また、EVとしてのコスパに関しては、「普通車のEVを買う予算はないけど、これなら手が届く」「維持費を考えれば、セカンドカーとしてガソリン車から乗り換えるのもアリ」と、経済性を評価する意見も。

一方で、実用面での疑問や要望も上がっており、「スーパーなどの駐車場では、やっぱりクルマ用の枠に停めるしかないのかな？ 少し申し訳ない気もする」「通勤に使いたいけど、地元の激坂を登れるのか登坂能力が気になる」「バイクと同じハンドル操作だから、高齢者の『アクセルとブレーキの踏み間違い事故』は防げそう」といった具体的な議論も交わされています。

さらに、「ここまでやるなら、次はエアコン装備と、室内で充電できる着脱式バッテリーを採用してほしい」「それがあれば即決するな」という、さらなる進化を期待する熱心なコメントも見られました。