米国の有力日刊紙「ワシントン・ポスト」紙が、スポーツ編集局の閉鎖などを含め、大幅な人員削減を行ったことを、４日（同５日）、スポーツ経済ネット「フロント・オフィス・スポーツ」が伝えた。

この日、同社はオンラインによって社員に対応。「現状の形でのスポーツ局を閉鎖する」ことを通達した。同ネットによると「報道局で約１００人、社員全体で約３００人が解雇されるといい、全体の３分の１の数に及ぶとする報道もある。

同紙のスポーツ局には、約４５人の記者がいたが、オンライン対応のあと、個々にメールで通達された模様で、この日は、多くの記者が、Ｘ（旧ツイッター）などのＳＮＳを通じて、解雇を公表。ＭＬＢナショナルズの番記者Ａ・ゴールデン記者、Ｓ・ヌスバウム記者ら、長く現場で取材活動を続けてきた記者も、惜別メッセージを投稿した。

ワシントン・ポスト紙は、来週からフロリダ州で行われるナショナルズの春季キャンプに記者を派遣しないことを決定。ＮＢＡウィザーズの記者の敵地ゲーム取材のための出張をカット。約２週間前に、冬季五輪への記者を派遣しないことを発表した。のちに、イタリア・ミラノに現場入りした４人の記者も解雇の対象となるとみられている。

同紙の広報は「多くの苦悩を抱えているが、会社全体の重要な再構築を見据え、将来のための行動を起こした」と表明を発表した。スポーツの他に、書籍、書評部門、メトロ局（地域版）なども人員削減の対象になっている。

米国首都ワシントンＤＣに１８７７年に創刊されたワシントン・ポスト紙は、新聞業界が凋落する中、２０１３年にアマゾン創業者のジェフ・ベゾス氏によって買収された後、デジタル化を進めてきたが、近年はサブスクの鈍化などで経営が悪化。人員削減でスリム化し、更にデジタル化に舵を切っていくと報じられている。