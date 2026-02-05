九州から関東では、スギ花粉がわずかに飛散している所があります。今日5日(木)から6日(金)にかけては気温が上がるため、花粉飛散量が「少ない」でも油断せずに対策を心がけてください。

「少ない」でも暖かい日は要注意

スギ花粉の飛散量は、今日5日(木)から10日(火)にかけては九州から関東、北陸で「少ない」予想です。まだ本格的な花粉シーズンには入っていませんが、わずかながらに飛び始めています。





今日5日(木)は春先の暖かい空気が流れ込み、九州から関東では3月並みの暖かさになるでしょう。最高気温は名古屋と東京都心で14℃と、15℃前後まで上がる所が多くなりそうです。明日6日(金)の午後は次第に寒気が流れ込みますが、高知と東京都心は17℃まで上がるでしょう。気温が上がることで、花粉の飛ぶ量が増える可能性があります。また、太平洋側では空気の乾燥が続いているため、花粉が飛びやすい条件となるでしょう。花粉に敏感な方は、薬の服用やマスクの着用など早めの対策を心がけてください。

スギ花粉 飛び始め予想

スギ花粉は、九州から関東の広い範囲で2月中旬には飛散開始となるでしょう。北陸から東北は2月下旬から3月中旬の予想です。飛散開始前でも、暖かい日には花粉がわずかに飛び始めるでしょう。飛散開始はほぼ例年並みですが、東北では3月の気温が高い予想で、例年より早い所もありそうです。



※飛散開始日:1平方センチメートルあたり1個以上の花粉を2日連続して観測した最初の日

花粉の飛散 北海道などで例年より非常に多い

2026年春の花粉飛散量は、九州から近畿で例年並みの所が多いでしょう。東海から北海道は例年より多く、東北や北海道では非常に多い所もある見込みです。



2025年夏は全国的に高温・多照で、雄花が形成されやすい気象条件となりました。一方、2025年春(前シーズン)の花粉飛散量は、西日本では例年より多く、東日本と北日本では少ない傾向でした。飛散量が多い翌年は雄花の形成が抑えられるため、2026年春の花粉飛散量は前シーズンと比べ、西日本では広い範囲で減少するでしょう。東日本と北日本は前シーズンより多く、非常に多い所もある見込みです。



【花粉の種類について】

飛散量予測の対象とする花粉の種類は、九州から東北はスギ・ヒノキ、北海道はシラカバです。