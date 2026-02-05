NY株式4日（NY時間15:30）（日本時間05:30）
ダウ平均　　　49554.28（+313.29　+0.64%）
ナスダック　　　22959.88（-295.31　-1.27%）
CME日経平均先物　54660（大証終比：+140　+0.26%）

欧州株式4日終値
英FT100　 10402.34（+87.75　+0.85%）
独DAX　 24603.04（-177.75　-0.72%）
仏CAC40　 8262.16（+82.66　+1.01%）

米国債利回り
2年債　 　3.559（-0.010）
10年債　 　4.276（+0.010）
30年債　 　4.914（+0.020）
期待インフレ率　 　2.344（-0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.859（-0.032）
英　国　　4.546（+0.029）
カナダ　　3.435（0.000）
豪　州　　4.866（+0.032）
日　本　　2.247（-0.010）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝64.34（+1.13　+1.79%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4948.00（+13.00　+0.26%）

ビットコイン（ドル）
73426.50（-2713.98　-3.56%）
（円建・参考値）
1152万2086円（-425878　-3.56%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ