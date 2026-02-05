ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は３１３ドル高 シカゴ日経平均先物は５万４６６０円
NY株式4日（NY時間15:30）（日本時間05:30）
ダウ平均 49554.28（+313.29 +0.64%）
ナスダック 22959.88（-295.31 -1.27%）
CME日経平均先物 54660（大証終比：+140 +0.26%）
欧州株式4日終値
英FT100 10402.34（+87.75 +0.85%）
独DAX 24603.04（-177.75 -0.72%）
仏CAC40 8262.16（+82.66 +1.01%）
米国債利回り
2年債 3.559（-0.010）
10年債 4.276（+0.010）
30年債 4.914（+0.020）
期待インフレ率 2.344（-0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.859（-0.032）
英 国 4.546（+0.029）
カナダ 3.435（0.000）
豪 州 4.866（+0.032）
日 本 2.247（-0.010）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝64.34（+1.13 +1.79%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4948.00（+13.00 +0.26%）
ビットコイン（ドル）
73426.50（-2713.98 -3.56%）
（円建・参考値）
1152万2086円（-425878 -3.56%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49554.28（+313.29 +0.64%）
ナスダック 22959.88（-295.31 -1.27%）
CME日経平均先物 54660（大証終比：+140 +0.26%）
欧州株式4日終値
英FT100 10402.34（+87.75 +0.85%）
独DAX 24603.04（-177.75 -0.72%）
仏CAC40 8262.16（+82.66 +1.01%）
米国債利回り
2年債 3.559（-0.010）
10年債 4.276（+0.010）
30年債 4.914（+0.020）
期待インフレ率 2.344（-0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.859（-0.032）
英 国 4.546（+0.029）
カナダ 3.435（0.000）
豪 州 4.866（+0.032）
日 本 2.247（-0.010）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝64.34（+1.13 +1.79%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4948.00（+13.00 +0.26%）
ビットコイン（ドル）
73426.50（-2713.98 -3.56%）
（円建・参考値）
1152万2086円（-425878 -3.56%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ