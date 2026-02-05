イケメンは全部人まかせで甘えてる！？ お笑いコンビ「カーネーション」の吉田結衣が、吉本屈指の男前芸人から遊びに誘われた時のエピソードを明かした。自分から誘っておきながらノープランで、やる気が感じられなかったというイケメン先輩芸人。吉田がLINEをブロックした理由とは……！？

吉田がお世話になっている吉本屈指のイケメン芸人とは、トット多田智佑のこと。ある日、多田から「12月の○日何してんの？俺休みやねんけど」というLINEが来たため、「私も空いてます！どこか行きますか？」と返した吉田。しかしその後、多田からは具体的な話がないまま、２時間ほど経過。そこで吉田から「神社仏閣行くのか、ミュージカルとか鑑賞するのか、フェスみたいなの行くのか色々ありますけれども、どうしますか？」と提案したという。

すると多田から「ミュージカルって何があるの？」という質問が。吉田が「例えば劇団四季なんかどうでしょう？」と返すと、多田は「劇団四季のチケットはまだ取れんの？」と再び質問。「自分で調べた方が早いと思いますよ」と書きたい気持ちを抑え、ネットで調べた吉田は、「アナ雪はギリ大丈夫です。ライオンキングなら余裕で大丈夫です」と返信。すると、多田から「あ～そうなんや」と、ゆるい返事が来たのだとか。

その後、しばらく時間が経ってから、「ごめん。やっぱり自然系がいいわ」というLINEが来たと吉田。今度は高尾山、温泉、富士山などをあげ、「どれがいいですか？」と尋ねると、「温泉いいね」という返信がきて、吉田の提案でようやく行き先が箱根に決定。

多田から「箱根は車で行こう」というリクエストがきたため、「珍しいな」と思った吉田は、「ロマンスカー乗らなくていいですか？」と確認。すると多田から「ロマンスカーって何？」と返ってきたため、吉田は多田をブロックしたという。

「えー！ブロックまで行くんや！」と驚く濱家に、「上京６年目でロマンスカー知らないはウソです。怖すぎます」と返した吉田。「そこまで手取り足取りしても会話が盛り上がらないっていうのは、やっぱりイケメンだからなんですよ。今までは皆がやってくれてたんですよ」と続け、濱家が「皆が多田と遊びたいし飲みたいから」と同意すると、「そうです。それに甘えてるなというのは思いました」と語った。

なお、このカーネーション吉田とトット多田のエピソードは、２月４日に放送されたバラエティ番組「これ余談なんですけど・・・」で明かされた。