主演・松嶋菜々子『おコメの女』総再生1000万回突破！第5話でついに“因縁の宿敵”と対峙

松嶋菜々子主演の社会派痛快エンタメドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』。

本日2月5日（木）、同ドラマの第5話が放送される。

【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！

東京国税局資料調査課（通称・コメ）内に新設されたドラマオリジナルの部署・複雑国税事案処理室（通称・ザッコク）を舞台に、松嶋演じる敏腕国税調査官・米田正子が、個性あふれる仲間たちと悪徳脱税者を成敗していく本作。

第1〜4話の見逃し配信再生数が1000万回を突破（再生数：10,907,002／TVer DATA MARKETINGにて算出、期間：1月8日〜2月3日）するなど毎話大反響となっている。

◆“最強の敵”との熾烈な心理戦！

第5話では、引退後も幅を利かせていた政界の元大物・鷹羽錦之助（小野武彦）が死去。お別れの会に足を運んだ正子は、突然父・田次（寺尾聰）に声を掛けられて…。

一方、お別れの会で見かけた動画配信者・ポンギ★カナちぇる（川津明日香）の姿に違和感を覚えた正子は、新たな調査対象に決定。すると、彼女がチャンネル登録者5000人にも関わらず超セレブ生活を送っていることがわかる。

さらにその影には、錦之助の息子で経済産業大臣の鷹羽宗一郎（千葉雄大）の存在や、元東京国税局員の税理士・箱山哲郎（浅野和之）とのつながりが…。

この箱山は、まさに正子の宿敵。箱山が国税局にいた頃から深い因縁があって…。

ついにワンチームとなったザッコクが、“最強の敵”といえる大悪党・箱山と対峙することになる。

笹野耕一（佐野勇斗）の調査で、カナちぇるが会社経営者たちのために港区女子を集めてギャラ飲みを行っていることが判明。正子の指示で、俵優香（長濱ねる）がそのギャラ飲みに潜入することに。

するとそこには、会社経営者で、カナちぇるの愛人とウワサされている下柳健太郎（後藤剛範）も参加していた。

優香の調査により、カナちぇるは下柳の援助でブティックを経営していることが判明。カナちぇると下柳の間にある金の流れをつかむべく、ザッコクは下柳の会社に向かう。

するとそこには、箱山の姿が！ 国税局時代の知識と経験を生かし、税理士として下柳と関わっている箱山は、正子らザッコクを挑発する一方、余裕しゃくしゃくで調査の許可を出すのだが…。

正子が長年追いかけてきた宿敵・箱山。第5話、手に汗握る展開から目が離せない。