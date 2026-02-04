ユナイテッドアローズ運営「カリフォルニア ジェネラルストア」現店舗が閉店、ららぽーとTOKYO-BAYに新規出店へ

ユナイテッドアローズが運営するサーフショップ「カリフォルニア ジェネラルストア（CALIFORNIA GENERAL STORE）」がブランドリニューアルに伴い、3月1日をもって鵠沼海岸に位置する現店舗の営業を終了する。「米国西海岸のカルチャーを提案するライフスタイルストア」にブランドコンセプトを改め、3月17日に千葉県船橋市のららぽーとTOKYO-BAYに新規出店する。

カリフォルニア ジェネラルストアは1997年にオープン。米国西海岸のサーフカルチャーを日本に紹介し、サーフ情報の発信源として国内外のサーファーに愛されてきた。2021年にユナイテッドアローズが商標権を取得。人気ブランドのセレクト販売に加え、ジェンダーレス・サイズレスを掲げて設計したオリジナルウェアや雑貨などを展開している。リニューアル後は、従来のオリジナルウェアを軸に、新たにウィメンズやキッズのファッションアイテム、ウェルネス＆スポーツラインを打ち出すほか、西海岸のブランドや古着、コスメ、アーティストの作品などを販売する。

船橋の新店舗は、韓国のブランド「ナイスウェザー（NICE WEATHER）」との一体型店舗としてオープン。店舗面積約395平方メートルのうちカリフォルニア ジェネラルストアのエリアは約197平方メートルで、店内には「ペンドルトン（PENDLETON）」のシャツ（1万5400円）や「オーセン（AUTHEN）」のパンツ（2万7500円）、「ミッキーマウスコレクション（Mickey Mouse Collection）」のキッズTシャツ（6050円）を揃えるほか、「サークル サークル（CIRCLE CIRCLE）」とのコラボアイテム（5500〜1万69400円）もラインナップする。カリフォルニアジェネラルストアかナイスウェザーのアイテムまたは合計1万1000円以上の購入者には、「NICE California」の文字をプリントしたノベルティのフリスビーを数量限定で配付する。また、3月20日から22日までの期間中は、スケートボードの廃材をアップサイクルした家具や雑貨を制作するクラフトブランド「imanoファーニチャー」のポップアップイベントを開催。イベントの詳細は、後日カリフォルニアジェネラルストアの公式サイトとインスタグラムで公開する。

なお、出店計画は現時点で未定だが、今後拡大する際は商業施設を中心に展開する予定だという。

◾️カリフォルニアジェネラルストア 新店舗

オープン日：2026年3月17日（火）

所在地：千葉県船橋市浜町2-1-1 ららぽーとTOKYO-BAY 南館 2階

公式サイト