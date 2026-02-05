京都はチョウ貴裁（チョウ・キジェ）監督体制6季目を迎えた今季は、継続性をアドバンテージにする。クラブ最高順位となった昨年3位の土台は運動量と縦に速い攻撃、FWラファエル・エリアスを筆頭にした高い決定力。百年構想リーグでの西地区は10チーム中6チームの指揮官が交代する中、ベースの戦い方を多くの主力が熟知しているのは大きい。

沖縄キャンプから積み上げてきているのは「ボール保持時の崩し」。ドイツ1部ザンクトパウリへ完全移籍したFW原大智の穴は大きいが、攻撃の構築に定評のある吉田達磨コーチを迎え入れ、厚みを増していく。

▽J1百年構想リーグ 2026年2〜6月に行う特別大会。地域リーグラウンドの組み合わせは、東が鹿島、水戸、浦和、千葉、柏、FC東京、東京V、町田、川崎F、横浜M、西は清水、名古屋、京都、G大阪、C大阪、神戸、岡山、広島、福岡、長崎の10チームずつ。ホームアンドアウェー方式の地域リーグラウンドを行った後、プレーオフラウンドで最終順位を決める。J2への降格はない。百年構想リーグ限定として、釜本邦茂賞を創設。男子の日本代表歴代最多の国際Aマッチ75得点を誇り、昨年8月に死去したストライカーの功績を称え、J1とJ2・J3全体で最多得点の選手を表彰する。