米大リーグ・ホワイトソックスは、新加入した村上宗隆内野手の進言でクラブハウス内に温水洗浄便座を設置した。これには昨季までDeNAでプレーし、今オフに同球団に加入したアンソニー・ケイ投手も自身のXで喜びの声をあげた一方、現地ファンからは共感の声と共に、まさかの忠告も飛び出している。

MLB公式に掲載された記事によると、村上がギャランティード・レート・フィールドを見学した際に、温水洗浄便座がないことに気づいたといい、クリス・ゲッツGMは「それは彼にとって慣れないことであり、私たちは設置することにした。『オーケー、それは新しい要望だ。対応できるよ』という感じだった」と、経緯を明かしている。

この記事を引用したポッドキャストメディア「ジョムボーイメディア」の公式Xに反応したのは、2024年から2年間DeNAでプレーし、昨季は24試合に登板し9勝6敗、防御率1.74という好成績でメジャー復帰を果たしたケイ。ケイが自身のXで「大ニュース」と喜びの声をあげると、日米のファンがコメントを寄せている。

日本のファンから「ウォシュレット設置に喜ぶケイかわいいな」「日本でウォシュレット覚えて帰ったのねｗ」「ケイが喜んでいるようで何よりです！」、現地のファンからも「これは彼らを感動させるよ」「全部の返信に笑っちゃう」といった声があがった一方で、「みんなに言い続けているけど、一度使ったらもう戻れないんだ」という思わぬ忠告も届いていた。



