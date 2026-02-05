Samsungの次期フラッグシップモデルの最上位機「Galaxy S26 Ultra」において、ビデオ撮影品質、特に5倍望遠カメラが大幅に改善されるとの噂が飛び交っています。

↑映画みたいな動画が撮れるかも（画像提供／Samsung）。

この発信源は著名リーカーのIce Universe氏。同氏は「Galaxy S26 Ultraの5倍カメラによる動画撮影品質が大幅に向上した」とXで述べています。

現行モデルのGalaxy S25 Ultraの動画ズーム機能もすでに優秀ですが、映像の細かな揺れやディテールの甘さを指摘する声もありました。次期モデルではこうした課題を解決し、真に映画のような品質を実現する可能性があります。

ハードウェアにおける最も重要な変更点として噂されているのが、絞り値の改良。レンズの開口部を広げ、5倍ズーム時のF値をF3.4からF2.9に明るくすることで、取り込める光の量が約38%増加するとされています。これにより、暗所や夜間撮影での画質が大幅に向上し、ノイズの劇的な抑制が期待されます。

また、Samsung公式のカスタマイズアプリ「Camera Assistant」からは新機能が発見されており、S26 Ultraにプロ仕様のコントロール機能が追加されることが示唆されています。

主に以下の機能が挙げられます。

ビデオ・ソフトニング: 動画における肌のトーンを滑らかに整え、デジタルノイズを低減します。 オートフォーカス設定: フォーカスの速度や感度を細かく制御できます。被写体を切り替える際のピント合わせの速さや、リフォーカス時の移動速度などを調整できます。

Galaxy S26 Ultraのカメラ構成自体は、前モデルのS25 Ultraから大きな変化はないと見られていますが、こうしたソフトウェア面での進化によって、その実力をさらに引き出すことになりそうです。

Source: Ice Universe(X)

via: Android Headlines

