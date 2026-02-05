「まさかここまで…!?」十味“最大露出の最高傑作”の写真集よりアザーカット！
待望の2nd写真集『ぽみ』（集英社）が発売となったモデル、グラビアアイドル、タレントの十味が、発売中の「週刊ヤングジャンプ」（集英社）10号の表紙と巻頭グラビアに登場した。
【写真】十味“最大露出の最高傑作”の写真集よりアザーカット！（ほか9枚）
待望の2nd写真集が発売したばかりの十味。今回は、最大露出の最高傑作の写真集から完全アザーカットを大放出。「まさかここまで…！？」今まででイチバンかわいくて、イチバンセクシー。ファンのみならず、全ての人が狂喜乱舞すること間違いなし！
さらに「ヤンジャン」初登場の2018年から2025年までの十味をマルっと1冊にまとめた特別付録袋とじ「十味クロニクル」も。「ヤンジャン」と十味だからこそできた超スペシャル袋とじ！ 本人コメント入りで、8年間を振り返る永久保存確定のお宝袋とじだ。
ラジオパーソナリティー、モデル、そしてグラビアと多方面で活躍中の山崎あみがセンターグラビアに登場。前回の初登場が大反響につき再登場となった。その美ぼうに抜群のスタイル、今回も圧倒的なキレイなお姉さんだが…、今回は“だけ”ではなく、キュートな水着を着てのビッグスマイル、ランジェリー姿でベッド上ではしゃぐ姿などなど、「だけじゃない」山崎あみを届ける。
巻末グラビアには、モデル・女優の石橋てるみが初登場。「永遠の女子大生」というキャッチコピーで活動する石橋は、3つの大学で計10年間、女子大生として学んできた。今春、晴れて大学を卒業することを祝して、身長171cmFカップの恵まれたスタイルを誌面で解放している。今回は、彼氏との大人なデートをイメージして撮影。本人がアメフト部のマネージャーだったこともあり、ヘソ出しルックでボールを抱えて散歩する姿や、ホテルに入って大胆に洋服を脱ぐカットなどを収録。最後は、女子大生ブランドに別れを告げるように、一気に大人びたボンテージ衣装を着用。グラビア力の高さを存分に見せている。
