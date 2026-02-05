日本野球機構（ＮＰＢ）は４日、３月に行われる第６回ＷＢＣの日本代表にレッドソックス・吉田正尚外野手（３２）を選出したと発表した。１月２６日までに２９人が発表されていたが、前回２３年大会でＭＶＰ級の活躍を見せた「ラストサムライ」が加わり、出場全３０選手が決定した。

侍ジャパン・井端監督は大谷の投手起用が厳しい状況も早くから想定していた。投手を当初の予定から１人少ない１４人にする“リスク”を負っても「打線強化」をもくろみ、中軸でも代打の切り札でも起用できる吉田の招集に踏み切った。

指揮官の脳裏にも前回大会の準決勝・メキシコ戦での同点３ランが深く刻まれていたに違いない。オリックス時代から際立つ勝負強さと選球眼の良さも魅力的に映ったのだろう。ライバルチームの投手との対戦経験も豊富で、国内組が多い打線にもデータの共有など好影響が期待される。

指揮官は昨季途中に渡米し、ほとんどの日本人選手と会談。一人、一人に直接熱い思いを訴えたことで史上最多９人のメジャーリーガー招集に成功した。吉田本人も今大会の出場をモチベーションに２４年オフに手術した右肩のリハビリに励んだ。侍スタッフ陣も吉田の自主トレを視察し状態を確認。プレーに影響がないと判断した。大会２連覇に向けたラストピースが埋まった。（侍ジャパン担当・長井 毅）