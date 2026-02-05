大好評の春季キャンプ特別企画「うちのデコピン〜キャンプで奮闘中のご主人さまを癒やす球界のワンちゃんたち〜」が今年も実現しました。24年からスタートし、今回が3年目。全12球団の選手がそれぞれの愛犬の“お宝ショット”を寄せてくれました。ドジャース・大谷翔平投手（31）の愛犬デコピンに負けず劣らずの愛らしい姿をご堪能ください。

■名前＝えま、もな（マルプー 1歳メス、7カ月メス）

実家で犬と猫を飼ってたこともあって、ずっと飼いたいと思っていたときに出会ったのが「えま」。その後に「もな」もお迎えしました。

2匹とも運命というかペットショップで見た時にピンときて。出会っちゃった感じですね。性格はともに犬も人も大好き。めちゃくちゃ人懐っこいです。

「もな」は顔とかめちゃくちゃベロベロなめてきます（笑い）。2匹とも僕のおなかの上に乗ってきて寝ちゃったり。僕が寝るときも、枕の上とかに寄ってきたりして、邪魔に思うときもありますけど、それすらいとおしい。自宅に帰ると全力で尻尾を振って、玄関に来てくれるんで、全ての疲れが吹っ飛びます。

キャンプ中離れるのは寂しいですが、妻に動画をめちゃくちゃ送ってもらって、癒やされています。