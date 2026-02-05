大好評の春季キャンプ特別企画「うちのデコピン〜キャンプで奮闘中のご主人さまを癒やす球界のワンちゃんたち〜」が今年も実現しました。24年からスタートし、今回が3年目。全12球団の選手がそれぞれの愛犬の“お宝ショット”を寄せてくれました。ドジャース・大谷翔平投手（31）の愛犬デコピンに負けず劣らずの愛らしい姿をご堪能ください。

■名前＝マル、チロ、キキ、ララ（ロングコートチワワ 享年4オス、4歳メス、9カ月オス、9カ月メス）

「マル」は生きていれば、今日が5歳の誕生日でした。病名は悪性リンパ腫。昨年12月21日に亡くなりました。僕はその2日後に実家に帰省する予定だったんですが、21日の朝に…。ギリギリ間に合わなかったですね。

僕が20歳の時、実家で母親が最初に飼ったのがマルでした。賢い犬で本当に特別な存在でした。帰省時は癒やされましたね。そのすぐ後に来たのが「チロ」で、マル以外の犬はダメなタイプな子。ご飯と寝るのは大好きだけど散歩は嫌い。昨年8月には「キキ」と「ララ」が仲間に入りました。キキは問題児で僕の置いている服におしっこをかける。ララはずる賢い子ですね。

今はペットも家族の時代。やっぱり、いなくなったら寂しいもんだなと思いますね。今年はともに戦いたいです。