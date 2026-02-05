大好評の春季キャンプ特別企画「うちのデコピン〜キャンプで奮闘中のご主人さまを癒やす球界のワンちゃんたち〜」が今年も実現しました。24年からスタートし、今回が3年目。全12球団の選手がそれぞれの愛犬の“お宝ショット”を寄せてくれました。ドジャース・大谷翔平投手（31）の愛犬デコピンに負けず劣らずの愛らしい姿をご堪能ください。

■名前＝ココ、ポンタ（ポメラニアン 3歳メス、3歳オス）

名前は「ココ」と「ポンタ」です。3年前、癒やされに行こうと思って訪れたペットショップでココに一目ぼれしてしまいました。実家では犬や猫を飼っていました。ペットがいる生活が当たり前だったので何か飼いたいなと思っていました。 最初はココだけでしたが、ココが1匹では寂しいと思ってポンタを迎えました。

ココの特技はノーバウンドでのボールキャッチです。ぽいっと投げたらちゃんと受けます。自分は捕手ですが、捕手というよりは外野手っぽいですね（笑い）。

今は宮崎・南郷キャンプ中。家を離れて2匹には会えない時間が続いていますが、ビデオ通話で様子を見て元気をもらっています。