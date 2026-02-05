大好評の春季キャンプ特別企画「うちのデコピン〜キャンプで奮闘中のご主人さまを癒やす球界のワンちゃんたち〜」が今年も実現しました。24年からスタートし、今回が3年目。全12球団の選手がそれぞれの愛犬の“お宝ショット”を寄せてくれました。ドジャース・大谷翔平投手（31）の愛犬デコピンに負けず劣らずの愛らしい姿をご堪能ください。

■名前＝おもち、あんこ（ポメラニアンとビションフリーゼのミックス、ポメラニアンとトイプードルのミックス 3歳メス、3歳メス）

我が家の愛犬は「おもち」と「あんこ」の2匹です。生まれて8カ月の長女とも仲良しで、本当に可愛くていつも癒やされています。おもちはお嬢さまのような性格で、あんこは不思議ちゃんで何を考えているのかよく分からないです（笑い）。

おもちには一目ぼれで、結婚して妻との新生活が始まってすぐにお迎えしました。もともと実家でも柴犬を飼っていて、プロで寮生活をしていた時期を除けばペットがいる生活というのは僕にとって当たり前の環境でした。

キャンプ中は会うことができないので、毎日ビデオ通話をしています。家に帰ると娘とワンちゃんたちが出迎えてくれる瞬間がたまらないですし、野球を頑張ろうという気持ちにさせてくれます。