大好評の春季キャンプ特別企画「うちのデコピン〜キャンプで奮闘中のご主人さまを癒やす球界のワンちゃんたち〜」が今年も実現しました。24年からスタートし、今回が3年目。全12球団の選手がそれぞれの愛犬の“お宝ショット”を寄せてくれました。ドジャース・大谷翔平投手（31）の愛犬デコピンに負けず劣らずの愛らしい姿をご堪能ください。

■名前＝ミミ（ティーカッププードル 10カ月メス）

もう癒やしの存在。その一言に尽きます。「ミミ」は生後10カ月の女の子。昨年6月に我が家の家族になりました。実家で「チョコ」という名前の柴犬を飼っていることもあり、犬が大好きなので、ずっとまた飼いたいなと思っていたんです。小さい犬がいいなと思ってティーカッププードルを探している時に、あるブリーダーさんのところで出会いました。

ミミの凄いところはジャンプ力。あんなに体が小さいのに自分の腰のあたりまでジャンプします。ジャンプしてのハイタッチが特技。もちろん、お手やお座りもできますよ。とても人が好きで、どんな時でも寄り添ってくれる。いつも本当に癒やされています。名前の由来は史礁（みしょう）の「み」と、あとは内緒です（笑い）。