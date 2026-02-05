大好評の春季キャンプ特別企画「うちのデコピン〜キャンプで奮闘中のご主人さまを癒やす球界のワンちゃんたち〜」が今年も実現しました。24年からスタートし、今回が3年目。全12球団の選手がそれぞれの愛犬の“お宝ショット”を寄せてくれました。ドジャース・大谷翔平投手（31）の愛犬デコピンに負けず劣らずの愛らしい姿をご堪能ください。

■名前＝トトロ、エイト（プードル 6歳オス、1歳オス）

我が家には、プードルの男の子が2匹います。お兄ちゃんがエイトで、弟はトトロ。奥さんが元々エイトを飼っていて、1匹やったらかわいそうかな？2匹いたら楽しいかな？って思ったんで、トトロを新たに迎え入れることを決めました。

6歳と1歳なので、5歳くらい離れてるんですけど、実は弟のトトロの方がちょっとデカいんです（笑い）。プロ入りした時からずっと飼いたいなって思っていたので、今の生活は本当に幸せです。

シーズン中も家に帰ったら、あいつらは大喜びで出迎えてくれます。ナイターの試合が終わって夜遅く帰った時は、あいつらの寝顔を見て癒やされています。休みの日は一緒に散歩やお出かけに行くのが、僕にとっては最高のリフレッシュ。本当に可愛くて…いとおしくてたまらない存在です。