大好評の春季キャンプ特別企画「うちのデコピン〜キャンプで奮闘中のご主人さまを癒やす球界のワンちゃんたち〜」が今年も実現しました。24年からスタートし、今回が3年目。全12球団の選手がそれぞれの愛犬の“お宝ショット”を寄せてくれました。ドジャース・大谷翔平投手（31）の愛犬デコピンに負けず劣らずの愛らしい姿をご堪能ください。

■名前＝ブブ（ラブラドルレトリバー 11歳メス）

初めは父が犬を欲しがっていて、小3の時に初めて飼いました。飼うなら大型犬がいいなと思っていて、ペットショップで一目ぼれ。今体重は30キロいかないぐらいです。小中高と僕が毎朝散歩に連れて行っていました。家族では僕が一番お世話をしていたので、帰宅すると玄関にダッシュで来てくれて凄く癒やされます。

性格はめちゃくちゃ人懐っこい。実家に帰った時には、ずっとじゃれています。触り心地がいいので、耳を触るのが好きですが、ちょっとしつこすぎて“ワー”って怒ってきて可愛いです。

離れて暮らしているので家族から写真が送られてきます。僕もネットでブブに似合いそうな服があったら買って送っています。