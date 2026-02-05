大好評の春季キャンプ特別企画「うちのデコピン〜キャンプで奮闘中のご主人さまを癒やす球界のワンちゃんたち〜」が今年も実現しました。24年からスタートし、今回が3年目。巨人・リチャード内野手（26）をはじめ、全12球団の選手がそれぞれの愛犬の“お宝ショット”を寄せてくれました。ドジャース・大谷翔平投手（31）の愛犬デコピンに負けず劣らずの愛らしい姿をご堪能ください。

■名前＝バズ（ゴールデンレトリバー 2歳オス）

ソフトバンク時代の2年前から一緒に暮らしているゴールデンレトリバーのバズ君です。2歳の男の子です。急に“犬を飼おう”と思い立ち、ペットショップへ直行したら一目ぼれしました。ちょうどその頃、映画のトイ・ストーリーを見ていて、自分もよくファンの方たちから似ていると言われるので名前はバズにしました。

もう、家ではむちゃくちゃ癒やしの存在です。調子良くない時でも家に帰ってきたらバズがはしゃいでいるので、じゃれ合っている間に忘れることができます。そして、物凄く賢いです。お手やお座りはもちろん、察する能力が凄く高いです。自分が疲れていて“今日はちょっとそっとしておいてほしいな”と思っていると絶対に邪魔してきません。ただ、休みだということも分かっているのか、休日は朝早くから起こしてきますね。

散歩に行ったら延々と歩いているぐらい体力があり元気。最初は奥さんが引っ張られてケガしたこともありましたが、そういうことも経てだんだんと賢くなっていきました。今は奥さんとバズで出かけることも多くなりました。そういう休日を楽しみに残りのキャンプも頑張ります。そして、今年もメンタルを支えてくれる癒やしの存在でいてください。