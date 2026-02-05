大好評の春季キャンプ特別企画「うちのデコピン〜キャンプで奮闘中のご主人さまを癒やす球界のワンちゃんたち〜」が今年も実現しました。24年からスタートし、今回が3年目。全12球団の選手がそれぞれの愛犬の“お宝ショット”を寄せてくれました。ドジャース・大谷翔平投手（31）の愛犬デコピンに負けず劣らずの愛らしい姿をご堪能ください。

■名前＝チョコ、おもち（チワワとプードルのミックス 2歳メス、ポメラニアン 2歳オス）

巨人に在籍していたときから、うちに来てくれて約2年がたちましたね。どちらも年齢は2歳ですかね。茶色の「チョコ」は、チワプー（チワワとプードルのミックス）なんです。白色の「おもち」は、ひらがな（表記）です。本当に可愛い家族たちですね。

チョコも、おもちも凄く、いつも元気いっぱいなんですよ。散歩にも、連れていきますし、どこにでも一緒に連れていきます。どこに行っても、楽しいですね。僕が好きな（アウトドア）キャンプにも、連れて行ったこともありますよ。

どんな存在といわれたら癒やし、癒やされる存在ですね。大事な子供たちですし、大事なパートナーです。