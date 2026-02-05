大好評の春季キャンプ特別企画「うちのデコピン〜キャンプで奮闘中のご主人さまを癒やす球界のワンちゃんたち〜」が今年も実現しました。24年からスタートし、今回が3年目。全12球団の選手がそれぞれの愛犬の“お宝ショット”を寄せてくれました。ドジャース・大谷翔平投手（31）の愛犬デコピンに負けず劣らずの愛らしい姿をご堪能ください。

■名前＝こてつ、こはく、ブー（柴犬 7歳オス、6歳オス、フレンチブルドッグ 3歳オス）

元々は猫を飼っていました。小学生の頃に道端で拾ってきた黒猫のジジが7年ほど前に亡くなってしまい、母が寂しそうにしているのを見て、犬を招き入れることにしました。

7年前、最初に実家に来たのが「こてつ」。その1年後には「こはく」が来て、4年後に「ブー」が加わり、徐々に仲間が増えていきました。家族同士でけんかをしたときなんかも、ずっと見てきて“仲裁”してくれるので、自然と場が和みます。ワンちゃん中心の生活になっていて、よくドッグランや、ペット同伴でも楽しめる施設に出かけています。

こてつに限っては、実家に帰省して寝ようとすると、必ず僕の布団に入ってくるので、腕枕して寝ています。朝食の後に、二度寝しに僕の布団に来たりして、本当に可愛いです。