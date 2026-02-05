大好評の春季キャンプ特別企画「うちのデコピン〜キャンプで奮闘中のご主人さまを癒やす球界のワンちゃんたち〜」が今年も実現しました。24年からスタートし、今回が3年目。全12球団の選手がそれぞれの愛犬の“お宝ショット”を寄せてくれました。ドジャース・大谷翔平投手（31）の愛犬デコピンに負けず劣らずの愛らしい姿をご堪能ください。

■名前＝福（トイプードル 11カ月オス）

今月1歳になるトイプードルの「福」です。夫婦そろって犬が大好きなので、いつか飼いたいという夢がありました。去年から名古屋に来て、近くのペットショップを探してオフの日は必ず足を運んでいました。その時、人懐っこい福くんに一目ぼれ。次行った時また居てくれたら迎えようと決めていました。

元気いっぱいで、やんちゃな性格ですが、人が大好きで、誰にでもすぐに懐きます。家じゅうどこまでも自分や奥さんの後ろを付いてくるところが、可愛くて癒やしです。家に帰った時も大暴れで出迎えてくれます！ドッグランやカフェにも連れていったり、家族で過ごす日々が自分の活力になっています。名前の通り、居てくれるだけで家の中に幸せ、福を運んできてくれている存在です。