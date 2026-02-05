大好評の春季キャンプ特別企画「うちのデコピン〜キャンプで奮闘中のご主人さまを癒やす球界のワンちゃんたち〜」が今年も実現しました。24年からスタートし、今回が3年目。全12球団の選手がそれぞれの愛犬の“お宝ショット”を寄せてくれました。ドジャース・大谷翔平投手（31）の愛犬デコピンに負けず劣らずの愛らしい姿をご堪能ください。

■名前＝キリト、しらたま（トイプードル 7歳オス、4歳オス）

24年のオフに退寮してから、2匹を迎え入れました。小さい頃から動物が大好きで、いつかは飼いたいと。キリトはモデル犬、しらたまはショードッグとしてそれぞれ専門学校にいた犬で、2匹とも引退したところを引き取った形です。

いつも帰宅すると“あいつが帰ってきたぞ”と言わんばかりに、吠えまくりながらも尻尾を振って歓迎してくれます。よく散歩にも行きますが、トレーニング相手として近場の砂浜を一緒に走っていますよ。2匹とも若干嫌がってそうなのは、気のせいってことにしていますが…。家でもちょっかいをかけて、じゃれ合ったりする時間が至福です。癒やしももらっているけど、友達みたいな存在ですね。